Vivir solo en Guadalajara: espacios más pequeños, rentas más caras y una casa propia cada vez más lejana

Para muchos integrantes de las nuevas generaciones, la promesa de estudiar, conseguir un empleo y eventualmente adquirir una casa ya no corresponde con la realidad. Hoy, gran parte de sus ingresos se destinan al pago de renta, transporte y servicios, mientras que la compra de una vivienda propia parece una meta inalcanzable.

La situación ha provocado cambios en la forma de habitar la ciudad. En distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara han comenzado a proliferar modelos de vivienda compartida, como los llamados Town House o esquemas de coliving, donde varias personas comparten una misma casa y áreas comunes para reducir gastos.

Aunque estos espacios suelen promocionarse como una alternativa moderna y flexible para jóvenes profesionistas, los costos continúan siendo elevados. En muchos casos, vivir en una habitación dentro de una casa compartida implica desembolsar varios miles de pesos al mes, sin que ello garantice privacidad o espacios amplios.

Al mismo tiempo, los inmuebles disponibles para renta parecen cada vez más reducidos. Departamentos de dimensiones limitadas, habitaciones acondicionadas en viviendas compartidas e incluso espacios adaptados para estudiantes se ofrecen a precios que frecuentemente superan la capacidad económica de quienes buscan independizarse por primera vez.

Ante este panorama, programas como “Mi Primera Renta” han surgido como una opción para apoyar a jóvenes mediante subsidios temporales destinados al pago de alquiler. Sin embargo, especialistas advierten que estos apoyos difícilmente resuelven el problema estructural del acceso a la vivienda.

De acuerdo con el más reciente Boletín de Análisis Económico de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el encarecimiento de la vivienda continúa acelerándose, particularmente en el segmento dirigido a familias de ingresos bajos y medios.

Según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal retomados por el ITESO, la vivienda económico-social aumentó 11 por ciento durante el último año, mientras que la vivienda media residencial registró un incremento de 7.5 por ciento.

“Se está limitando aún más el acceso a la vivienda, esencialmente para las familias con menores ingresos”, señaló Elvira Mireya Pasillas Torres, académica y encargada editorial del boletín.

La especialista advirtió que el mercado habitacional continúa alejándose de la capacidad de pago de amplios sectores de la población, especialmente en entidades como Jalisco, donde el incremento en los precios de las viviendas supera la media nacional.

El problema se agrava porque el aumento en los costos de la vivienda ocurre en paralelo a un mercado laboral cada vez más precario. El mismo análisis del ITESO señala un crecimiento de la informalidad laboral y una reducción de los empleos formales en Jalisco, condiciones que limitan todavía más la capacidad de ahorro de los jóvenes.

Así, mientras las rentas continúan elevándose y los espacios habitables se reducen, compartir casa con desconocidos, permanecer más tiempo en el hogar familiar o destinar buena parte del salario al pago de una habitación se han convertido en algunas de las pocas alternativas para quienes buscan un lugar donde vivir en Guadalajara.