Guadalajara jugará el Mundial en la cancha y lo ganará en la calle: Vero Delgadillo

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La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, presentó un plan integral de seis estrategias rumbo a la Copa del Mundo 2026, con el propósito de que la justa deportiva se viva en las calles, comercios y comunidades de la ciudad, beneficiando directamente a comerciantes y vecinos.

“Que Guadalajara sea el Mundial, que los goles no solo se metan en la cancha, sino también en los negocios, en las tienditas y en las fonditas; que los comercios sean quienes se lleven los goles y que las y los tapatíos sean quienes los anoten”, afirmó Delgadillo al anunciar el programa.

La estrategia contempla seis acciones prioritarias: Fondo Mundialista, Impulso a la economía local, El Mundial en tu local, Sabores Tapatíos, Impulso Tapatío y El Mundial en tu colonia.

Entre las acciones destacan:

La creación de un Fondo Mundialista de hasta 30 millones de pesos para rehabilitar unidades deportivas, con participación vecinal en la decisión de los espacios a intervenir.

La ampliación de horarios de operación de negocios hasta la medianoche para potenciar ingresos locales.

Apoyos a fondas, cenadurías y taquerías para transmitir partidos y atraer clientes.

Un pabellón gastronómico con 180 negocios en el barrio del Santuario y otro en Avenida Chapultepec con 200 emprendedores locales.

Actividades culturales, deportivas y recreativas en colonias, además de torneos, conciertos, exposiciones y murales mundialistas.

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La Presidenta subrayó que Guadalajara contará con más de 60 actividades gratuitas en 40 espacios públicos, con el objetivo de ampliar la estancia de visitantes nacionales e internacionales y fortalecer la derrama económica.

“Para nosotros, el Mundial no solo se trata de los cuatro partidos que albergará la ciudad. Si los turistas solo vinieran a los juegos, se perderían la oportunidad de conocer la grandeza de Guadalajara, de conocer a la ciudad más mexicana”, puntualizó Delgadillo.

Con esta estrategia, el Gobierno de Guadalajara reafirma su compromiso de hacer de la Copa del Mundo el Mundial de las y los tapatíos, donde la fiesta futbolística se viva en la cancha, en la calle y con la gente.