Dejan en prisión a chofer de la Ruta 610-A por muerte de peatón

Chofer de transporte público detenido por accidente mortal

Vinculado por el delito de homicidio imprudencial a título de culpa grave, quedó el chofer de un camión urbano de la antigua Ruta 610-A, quien el pasado 25 de mayo participó en un accidente en el que murió un peatón de la tercera edad.

El conductor de la unidad de transporte público pretendía huir del lugar del percance, pero fue detenido por elementos de la Policía Metropolitana (Metropol).

El hecho se suscitó en el cruce de las avenidas Malecón y Gigantes, en las inmediaciones del Parque Luis Quintanar, antes conocido como de La Solidaridad.

Israel Guerra, comisario operativo de la Metropol, dependiente de la Secretaría de Seguridad Jalisco, dijo que al ocurrir el accidente, por el lugar patrullaban agentes bajo su mando, quienes interceptaron al conductor del camión urbano luego de que bajó de su unidad para intentar darse a la fuga pie a tierra.

Tras el percance arribaron paramédicos pero sólo para confirmar el deceso del anciano atropellado.

El camionero quedó a disposición de la Fiscalía del Estado, en donde el Ministerio Público que conoce sobre asuntos relacionados con el transporte colectivo, lo imputó ante un juez.

El día de los hechos se dijo que el ahora imputado argumentó que no vio al peatón porque quedó en un “punto ciego” de la unidad y lo arrolló.

Al señalado, la autoridad judicial le dictó auto de vinculación a proceso por el delito en cuestión debido a las agravantes del caso, y le fijó como medida cautelar, seis meses de prisión preventiva justificada, mientras se resuelve el proceso en su contra.

El detenido se encuentra en el Reclusorio de Puente Grande.

Según un recuento periodístico, suman siente víctimas mortales por hechos en los que se ve involucrado el transporte público durante 2026 en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).