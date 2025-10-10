Informa SETRAN ajustes temporales en rutas de transporte público por la Romería 2025

Con motivo de la Romería 2025 de la Virgen de Zapopan, la Secretaría de Transporte (SETRAN) informó que se realizarán ajustes temporales en diversas rutas del transporte público en los municipios de Guadalajara y Zapopan durante el fin de semana.

Cierres viales por Romería (Cortesía)

De acuerdo con la dependencia, las modificaciones de derroteros comenzarán la mañana del viernes 11 de octubre en Guadalajara, y a partir de las 18:00 horas en Zapopan, conforme avance el tradicional recorrido de la imagen mariana.

El trayecto de la Romería iniciará en Paseo Fray Antonio Alcalde, a un costado de la Catedral de Guadalajara, para continuar por Avenida Juárez, Avenida Unión y llegar hasta los Arcos de Zapopan. Posteriormente, el contingente tomará el Andador 20 de Noviembre, girará a la izquierda y avanzará hasta el atrio de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, donde concluirá el recorrido.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó además que las estaciones Plaza Patria y Zapopan Centro de la Línea 3 de Mi Tren permanecerán cerradas el sábado 12 de octubre de 5:00 a 13:00 horas, por lo que se recomienda a los usuarios considerar rutas alternas.

Cierres viales por Romería (Cortesía)

Rutas con desvíos temporales

Entre las rutas que modificarán sus recorridos se encuentran:

C73: Se desviará de Sarcófago hacia Libertad y retomará su ruta por Avenida Tesistán. En sentido inverso, tomará Independencia e Industria.

Se desviará de Sarcófago hacia Libertad y retomará su ruta por Avenida Tesistán. En sentido inverso, tomará Independencia e Industria. 170B: Cambiará su trayecto por Independencia, Industria, Manuel H. Alatorre y Avenida Aurelio Ortega.

Cambiará su trayecto por Independencia, Industria, Manuel H. Alatorre y Avenida Aurelio Ortega. C84 y C85 (dos vías): Presentarán ajustes en calles como Ramón Corona, Zaragoza, Cuitláhuac e Independencia.

Presentarán ajustes en calles como Ramón Corona, Zaragoza, Cuitláhuac e Independencia. T08 y T16B: Harán desvíos sobre Avenida Tesistán, Independencia, Industria y la lateral de Juan Pablo II.

Harán desvíos sobre Avenida Tesistán, Independencia, Industria y la lateral de Juan Pablo II. T16B-C06 La Magdalena, T16B-C07 Vistas y T16B-C08 La Piedrera: Modificarán su paso por Constitución y Ramón Corona.

Modificarán su paso por Constitución y Ramón Corona. C81, C82, C88, C121A Ávila Camacho, C136 y otras derivaciones: Usarán carriles centrales de Avenida Juan Pablo II en lugar de los laterales.

Usarán carriles centrales de Avenida Juan Pablo II en lugar de los laterales. C72: Ajustará su trayecto por Independencia, Industria y Manuel H. Alatorre.

Ajustará su trayecto por Independencia, Industria y Manuel H. Alatorre. V04 de la Ruta López Mateos: Hará desvíos por Independencia, Industria, Paulino Navarro y Avenida San Jorge.

Rutas con posibles retrasos

Las rutas que podrían experimentar demoras en el servicio debido al paso de la Romería son:

C17, C139, C140, Mi Transporte Tren Ligero (Sitren) L1 y la V02 de la Ruta López Mateos, principalmente en Avenida Juárez e Ignacio L. Vallarta; así como C64, C65, C79, C104, C108, C109, C110, T08, T09, T18, V03 y V04, en el tramo de Avenida Unión y Avenida de las Américas.

La Secretaría de Transporte exhortó a la ciudadanía a planificar con anticipación sus traslados, evitar las zonas de mayor concentración durante la Romería y mantenerse informada a través de los canales oficiales de la dependencia: en Facebook como @SecretariadeTransporteJal y en X (antes Twitter) como @TransporteJal.