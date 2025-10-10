Realizan operativo de limpieza nocturna en el Centro Histórico previo a la Romería

El Gobierno de Guadalajara realizó un operativo nocturno de limpieza en el Centro Histórico con el objetivo de preparar la ciudad para recibir a los miles de fieles que participarán en la Romería de la Virgen de Zapopan 2025.

Mega operativo de limpieza nocturno en el Centro Histórico (Cortesía)

Durante la jornada, 80 servidores públicos de diversas dependencias de la Coordinación de Servicios Municipales intervinieron espacios emblemáticos como la Plaza de Armas, Plaza Guadalajara, Plaza Universidad, el Paseo Alcalde y la explanada del Mercado Corona.

En total, se hidrolavaron 63 mil 700 metros cuadrados y se recolectó más de una tonelada de basura, en un esfuerzo conjunto que busca garantizar condiciones óptimas de salubridad, orden y movilidad para los peregrinos.

El coordinador de Servicios Municipales, Óscar Villalobos, explicó que los trabajos se concentraron en los puntos estratégicos donde se espera mayor afluencia de visitantes. “Realizamos un operativo previo a la Romería; alrededor de 80 servidores públicos hicieron trabajos de limpieza e hidrolavado general desde el Santuario, Paseo Alcalde, Plaza de Armas, Presidencia, Plaza Guadalajara y Plaza Universidad, en todos los lugares donde nuestros visitantes estarán”, detalló el funcionario.

Además del hidrolavado, el personal de Mejoramiento Urbano retiró objetos peligrosos y dio mantenimiento a bancas, jardineras y mobiliario urbano. Por su parte, trabajadores de Aseo Público y de Guadalajara Limpia realizaron barrido manual, recolección de residuos y limpieza en puntos de acopio, mientras que las cuadrillas de Parques y Jardines efectuaron podas preventivas y limpieza de áreas verdes en Paseo Alcalde.

Villalobos hizo un llamado a los asistentes a la Romería para mantener limpio el Centro Histórico y cuidar el espacio público durante el evento religioso. Asimismo, informó que el Gobierno de Guadalajara desplegará un operativo integral de seguridad, movilidad y sanidad para garantizar el bienestar de quienes participen en la tradicional celebración.

El operativo contó con la participación de 20 personas de la Dirección de Mejoramiento Urbano, 10 de la Dirección de Parques y Jardines, 15 de Aseo Público, 15 de Gerencia Nocturna y 20 de Guadalajara Limpia, apoyados con cinco hidrolavadoras, seis pipas y seis camionetas tipo estaquitas.

Las acciones incluyeron el retiro de objetos peligrosos, mantenimiento al mobiliario urbano, hidrolavado de pisos y mobiliario, limpieza y recolección de acopios, barrido manual y papeleo, así como podas preventivas y limpieza general de áreas verdes.