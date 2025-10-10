SICT y Protección Civil Jalisco, listas para atender posibles contingencias por tormenta “Raymond”

SICT Jalisco, lista para atender contingencias. Foto de archivo

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Jalisco se reportó preparada para atender las contingencias que pudieran presentarse en las carreteras federales de la entidad, por el paso de la tormenta tropical “Raymond” en las costas del occidente del país.

El Centro SICT Jalisco informó que mantiene 21 cuadrillas con personal y equipo en puntos estratégicos del estado, con el objetivo de dar paso a la brevedad posible, en tramos carreteros que resulten afectados por derrumbes, deslaves, asentamientos, cortes carreteros u obras de drenaje que pudieran resultar afectadas y dañar los caminos, por la intensidad de los caudales que se prevén por las intensas lluvias.

La dependencia federal recomienda a la ciudadanía resguardarse en casa, o en refugios o albergues que se habiliten para tal fin.

Dijo que en caso de que algunos ciudadanos, por causas de fuerza mayor, tengan la necesidad de trasladarse por carretera, se recomienda que lo hagan con extrema precaución, por las incidencias que pudieran presentarse.

El Centro SICT Jalisco hizo énfasis en que existen varias carreteras más susceptibles de presentar contingencias durante el paso de fenómenos meteorológico:

Carretera 200 Melaque-Puerto Vallarta

Carretera 80 Guadalajara-Barra de Navidad

Carretera 110 Jiquilpan-Colima

Carretera 54 Colima-Guadalajara y

Carretera 70 Guadalajara-Puerto Vallarta (libre)

“En caso de afectaciones y cierres carreteros, la prioridad será actuar para dar paso al tránsito vehicular. Para ello, las cuadrillas de personal cuentan con motoconformadoras, retroexcavadoras, cargadores, camiones de volteo y diversas herramientas necesarias para este tipo de trabajo”.

El personal se coordinará en todo momento con autoridades municipales, de Protección Civil y Guardia Nacional.

PC Jalisco y los sistemas DIF habilitaron albergues

La Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco (PC) señaló por su parte, que lleva a cabo acciones preventivas ante el paso de la tormenta tropical “Raymond” y ya se encuentran habilitados refugios temporales en municipios de la Costa Norte y Costa Sur de nuestra entidad federativa, para brindar protección y un espacio seguro a la población que así lo requiera.

Expuso que los albergues son administrados por personal de DIF Jalisco en coordinación con los DIF municipales y dio a conocer las ubicaciones:

Cihuatlán: López Mateos #93- Francisco I. Madero #10, Jaluco

La Huerta: Primavera #20, Miguel Hidalgo Nuevo- Zenzontle #35, San Mateo

Tomatlán: Miguel Hidalgo y Costilla #34, José María Morelos- Lázaro Cárdenas S/N, Llano Grande

Cabo Corrientes: J. Encarnación Ahumada #28, Col. La Hermita, El Tuito

Albergues habilitados por la tormenta tropical "Raymond"

PC Jalisco exhorta a la ciudadanía a permanecer informada y atender las recomendaciones preventivas que se emitan durante las próximas horas, y ante cualquier emergencia o situación de riesgo, llamar al 911.

La corporación estatal señaló que hasta la mañana de este viernes solo se habían presentado lluvias ligeras, aunque podrían intensificarse en las próximas horas.