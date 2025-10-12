Asegura Policía Estatal 70 kilos de mariguana en carro robado, tras persecución de Cd Guzmán a Tuxpan

Aseguran droga y auto robado

Tras la persecución de un grupo de hombres que se trasladaban en un carro con reporte de robo, agentes de la Policía Regional aseguraron 70 kilos de marihuana y el vehículo, aunque los tripulantes pudieron darse a la fuga después de abandonarlo.

La Secretaría de Seguridad Jalisco dijo que los uniformados que consumaron el decomiso, patrullaban en la zona sur de Ciudad Guzmán cuando en el cruce de las Calles Primero de mayo y El Grullo, vieron un automóvil Toyota de color blanco sin placas de circulación, en el que iban varios individuos que aceleraron al detectar al convoy policiaco.

“Los oficiales intentaron hacer que detuvieran su marcha, pero el conductor siguió rumbo al sur, por lo que inició una persecución que terminó en una brecha que va a la Delegación Las Canoas, cerca del cruce con la Autopista a Colima”, agregó la secretaría estatal.

Dijo que en ese último punto, los del Toyota descendieron “y al verse superados en número por los oficiales, corrieron y se perdieron entre la maleza”.

En la unidad de los presuntos, la cual quedó con las puertas abiertas, los policías estatales encontraron 17 envoltorios con aparente mariguana, que en suma dieron un peso de aproximadamente a los 70 kilos.

Además, al verificar los datos del Toyota, resultó que contaba con reporte de robo desde junio de 2022.

Los agentes policiaos notificaron a un agente del Ministerio Público y aseguraron el vehículo y la presunta droga.

CAE CON 230 ENVOLTORIOS DE “CRYSTAL” Y COCAÍNA EN ATOTONILCO

En otra acción, la Policía Estatal de Caminos capturó en Atotonilco El Alto a un hombre identificado como Eduardo “N”, de 30 años, a quien presuntamente sorprendieron en posesión de “crystal” y cocaína. El detenido al parecer se encargaba de distribuir droga en ese municipio de la Región Ciénega.

Presumen que traficaba en Atonilco El Alto

Los elementos aprehensiones patrullaban por la Calle del Olmo al cruce con José Velázquez, en la Colonia El Vergel, cuando observaron que un individuo arrojó algo al suelo al ver a los policías.

Los oficiales se le aproximaron para hacerle una revisión conforme a protocolo y no le encontraron nada ilegal, pero, al registrar la bolsa que había arrojado al suelo, localizaron ahí 180 envoltorios de la droga sintética conocida como “crystal”, y 50 de cocaína, todo con un peso de casi 84 gramos.

Elvdetenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.