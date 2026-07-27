Crece la percepción de inseguridad en Tlaquepaque

David Hernández, Mirza Flores y Celenia Contreras, durante la rueda de prensa en la sede de MC.

El municipio de Tlaquepaque es la única demarcación metropolitana que mostró retrocesos en la percepción de seguridad de sus habitantes, en el segundo trimestre de 2026, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que realiza el INEGI.

Por ello, la coordinadora de MC, Mirza Flores, la ex diputada local por Tlaquepaque, Celenia Contreras y el coordinador del partido naranja en ese municipio, David Hernández Pérez, pusieron en evidencia al gobierno municipal, donde hay colonias donde se ha incrementado el robo de autos, el asalto a personas y el robo a negocios.

La ENSU más reciente establece que Tlaquepaque pasó de 62.5% a 64.9% en el porcentaje de habitantes que se sienten inseguros. La comparación es entre el primero y el segundo trimestre del presente año.

Mirza Flores dijo que mientras que las encuestas arrojan que los habitantes de San Pedro Tlaquepaque cada día se sienten más inseguros, la estrategia de seguridad consiste en que los elementos policiacos repartan volantes promocionando la imagen de la presidenta.

La ex legisladora Celenia Contreras y el coordinador de MC en Tlaquepaque, David Hernández, mostraron imágenes de los policías del municipio repartiendo volantes con la imagen de la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura.

Las colonias referidas con un aumento de delitos son fraccionamiento Revolución, Tlaquepaque Centro, Villa Fontana y Santa Anita, donde hay más robo de autos y comercios. En el caso de Haciendas de San José, se ha incrementado el robo con violencia.

David Hernández presentó imágenes que muestran a los policías entregando material impreso para difundir el nombre y la imagen de la presidenta, en vez de realizar labores de vigilancia y prevención en el municipio.

“Los policías en Tlaquepaque están molestos, porque los traen difundiendo la imagen de la presidenta, en lugar de ponerlos a trabajar, tenemos las imágenes de cómo los policías están entregando volantes con la imagen y el nombre de la presidenta, haciéndole promoción”, dijo el líder de MC en Tlaquepaque.

Celenia Contreras, ex diputada local, señaló que estas y otras acciones son muestra de que el actual gobierno de San Pedro Tlaquepaque está totalmente enfocado en trabajar para un partido político y no por gobernar para todos los ciudadanos.

MC Jalisco hizo un llamado al gobierno de Tlaquepaque para que actúe en forma responsable y tome con seriedad las quejas ciudadanas que exigen una mejor seguridad para sus habitantes.