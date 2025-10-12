Detenido, el acusado de matar a menor de edad durante partido de futbol

Detenido por un asesinato en cancha de futbol de Guadalajara

Capturan a sujeto de 25 años acusado de provocar la muerte de un menor de edad durante el partido de liga en una cancha de futbol de la Colonia Hermosa Provincia, del municipio de Guadalajara, ocurrido la noche del 9 de septiembre de 2024.

Moisés “N”, quien había quedado identificada desde aquella noche, fue detenido con base en una orden de aprehensión y ahora debe responder por la vida que presuntamente le quitó a un jugador rival, quien se llamaba Luis Torres y sus amigos apodaban “El Borre”, de 16 años.

El fallecido alineaba para un equipo llamado Víper 3.0, que al ocurrir los hechos se enfrentaba al Deportivo Esmeralda; según se dijo, este último iba perdiendo y en un momento uno de sus jugadores se acercó por la espalda y le asestó un puñetazo en la nuca a un contrario, quien resultó se Luis, “El Borre”, el cual sufrió un traumatismo craneoencefálico y perdió la vida en el terreno de juego.

Tras los hechos circularon imágenes del momento de la agresión

El agresor huyó de la cancha de la unidad deportiva conocida como “La Canáan”, ubicada precisamente en la Calle Canáan", cerca de su cruce con Calle Presa Sanalona y había permanecido prófugo.

La Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, de la Fiscalía del EstadO indagó el caso y desde octubre del 2024 obtuvo la orden de aprehensión en contra del señalado como criminal.

Desde la noche del crimen, se identificó al presunto agresor

Moisés “N”, está a disposición de un Juez de Control, donde en las próximas horas se realizará su audiencia de imputación en el Penal de Puente Grande. La Fiscalía no precisó el cargo por el que se le señala, pero se sabe que sería homicidio simple intenciónal.