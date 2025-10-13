Comparten leyendas mundialistas sus vivencias en Fiestas de Octubre

A tan sólo 242 días del Mundial 2026 se realizó la primera conferencia de “Leyendas Mundialistas”, un encuentro que reunió a grandes figuras del fútbol mexicano como Alicia “Licha” Cervantes, Manuel Negrete, Pavel Pardo y Luis Roberto Alves “Zague”, en el marco de las Fiestas de Octubre 2025 que se llevan a cabo en el Auditorio Benito Juárez.

Durante la charla compartieron anécdotas, experiencias y reflexiones sobre su trayectoria en el fútbol nacional e internacional; coincidieron en la importancia del trabajo en equipo, la disciplina y el orgullo de representar a México en competencias mundialistas.

“Sí hay capacidad futbolística y la Selección en diferentes épocas que nos tocaron, tuvo varios momentos en los que en Mundiales le ha faltado el centavo para el peso, pero tenía para mucho más, para trascender a algo importante”, señaló Luis Roberto Alves.

Leyendas mundialistas en Fiestas de Octubre

Pardo y Negrete recordaron anécdotas de sus vivencias en los Mundiales de Francia 98 y de México 86, respectivamente.

“Es verdad que hoy el fútbol mexicano no está pasando por un buen momento, pero estos resultados que hoy vemos no deben ser una señal de que en México no existe capacidad”, comentó Zague en una de sus intervenciones.

Previo a la conferencia, recorrieron el Pabellón Alma del Mundial, en donde además de ensayar los remates a gol y posar en las diversas estaciones, compartieron algunas palabras, fotos y autógrafos con los fanáticos al balompié que les esperó con emoción por un saludo de sus ídolos.

Con actividades como ésta, Fiestas de Octubre reafirma su compromiso de ofrecer al público experiencias culturales, deportivas y de entretenimiento para todas las edades.