Impulsa Red CJM educación en derechos y cultura de paz en colonias prioritarias de Jalisco

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La Red de Centros de Justicia para las Mujeres (Red CJM) implementa el programa “Tejiendo redes por la igualdad”, con el propósito de fomentar la prevención de la violencia en planteles educativos y colonias prioritarias de Jalisco.

A un mes de su lanzamiento, la estrategia consolida espacios seguros para infancias y adolescencias mediante talleres y dinámicas que abordan igualdad de género, cultura de paz, derechos reproductivos, masculinidades y prevención de la violencia.

Actualmente, las jornadas abarcan 50 colonias con mayor índice de violencia de género en Guadalajara, Puerto Vallarta, Colotlán, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, municipios donde también operan los CJM. El programa cuenta con 29 escuelas registradas, además de los acercamientos directos realizados por cada centro en sus demarcaciones.

En Puerto Vallarta, las actividades iniciaron en la ludoteca del CJM y se extendieron a planteles como el Jardín de Niños “José Pablo Moncayo García”, donde un teatro guiñol presentó a los personajes Superrespeto, Superinclusión y Superescucha, enseñando valores esenciales para la convivencia sana.

En Guadalajara, la Escuela Primaria “Francisco Medina Ascencio” recibió talleres y charlas dirigidas a estudiantes, docentes y familias, generando espacios de diálogo sobre igualdad y prevención de la violencia.

En Colotlán, la Escuela Secundaria Técnica #61 fue sede de una jornada especial sobre prevención del bullying, mientras que en Tlajomulco de Zúñiga la Telesecundaria “Lázaro Cárdenas del Río” recibió el primer módulo temático, con próximas actividades en el Colegio Valladolid.

En San Pedro Tlaquepaque, estudiantes de las escuelas “Miguel Hidalgo y Costilla” y “Gregorio Torres Quintero” participaron en talleres enfocados en resolución pacífica de conflictos y empatía.

La Red CJM mantiene abierta la invitación a todas las escuelas interesadas en sumarse al programa, a través del correo direccion.planeacion@redcjm.gob.mx.

Con estas acciones, la Red CJM Jalisco refrenda su compromiso institucional de brindar atención integral a mujeres y consolidarse como agente de cambio preventivo, apostando por la educación como herramienta fundamental para construir un Jalisco libre de violencia.