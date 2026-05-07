Señala Mariana Fernández pérdida de 743 policías en Guadalajara en cinco años

La regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández Ramírez, afirmó que la Policía de Guadalajara ha perdido 743 elementos en los últimos cinco años, situación que, dijo, refleja un debilitamiento de la corporación de seguridad municipal.

La edil señaló que el promedio anual de bajas ronda los 140 policías, lo que consideró impacta en la capacidad de respuesta y en la presencia de elementos en las calles.

En un video difundido en redes sociales, Fernández Ramírez cuestionó la estrategia de seguridad del ayuntamiento y sostuvo que no existen condiciones suficientes para atraer y retener personal dentro de la corporación.

La regidora pidió a la administración municipal reforzar a la policía mediante mejores condiciones laborales, capacitación, equipamiento e incentivos dirigidos a fortalecer la permanencia de los elementos.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Guadalajara no había emitido una postura pública sobre los señalamientos realizados por la edil.