Inicia Tlaquepaque retiro de vehículos abandonados

Con el propósito de fortalecer la seguridad pública y reducir riesgos ambientales, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque puso en marcha un programa para retirar vehículos abandonados de la vía pública. Esta estrategia pretende mejorar la imagen urbana, prevenir afectaciones a la salud y eliminar focos de inseguridad en las colonias.

“Este es un problema social que impacta tanto en la seguridad como en la salud pública, ya que los autos abandonados pueden convertirse en espacios propicios para actos delictivos o criaderos de fauna nociva. Por ello, es importante que la ciudadanía reporte la ubicación de estos vehículos a la Dirección de Medio Ambiente”, destacó la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura.

El procedimiento comienza con la recepción de reportes ciudadanos que incluyan datos precisos sobre la ubicación del vehículo. Una vez verificada la información, personal municipal notifica al propietario, quien dispone de nueve días hábiles para retirarlo de manera voluntaria. Si no lo hace, la unidad es trasladada a un depósito vehicular autorizado.

En lo que va del año, el ayuntamiento ha emitido cerca de 800 notificaciones y retirado 100 automóviles abandonados en distintas colonias del municipio.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a contribuir con un entorno más seguro y limpio, reportando estos casos al teléfono 333 562 7014, extensión 2211, proporcionando la ubicación exacta del vehículo.

Con este programa, el Gobierno de Tlaquepaque refuerza su compromiso de trabajar por un municipio ordenado, saludable y con espacios públicos más seguros para todas y todos.