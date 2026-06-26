Recibe Pablo Lemus

En una visita histórica para Jalisco, Pablo Lemus Navarro, gobernador del estado, recibió al Rey Felipe VI de España, para sostener una reunión diplomática, previa al último partido del Mundial de Futbol en la ciudad.

El Rey de España visitó Jalisco

Este viernes 26 de junio “la sede más mexicana de la Copa Mundial de la FIFA™ 2026″, servirá de escenario para el partido entre las selecciones de Uruguay y España.

El Rey de España y el gobernador Pablo Lemus Navarro, estrecharon los lazos de colaboración existentes en rubros como cultura, deporte y desarrollo económico; además de demostrar en Jalisco la hermandad que prevalece con la comunidad española.

Fue “una reunión de trabajo histórica con el Rey Felipe de España y su comitiva. La verdad, es un gran honor para nosotros recibir al Rey Felipe en la ciudad, con motivo, por supuesto, del partido de España–Uruguay”, indicó Pablo Lemus.

Ambas delegaciones (la de España y la de Jalisco) abordaron diálogos sobre la relevancia de las agendas bilaterales con un contexto internacional y local, en el que nuestra entidad federativa destaca la relación institucional por los lazos históricos que unen a Jalisco y México con España.

“Aprovechamos, con el Rey de España, para poder hacer planteamientos importantes para nuestro estado. Estamos trabajando proyectos de infraestructura hídrica, de conectividad y de energía con empresas españolas, adicionalmente, hablamos de proyectos turísticos para tener cada vez más inversiones hoteleras españolas en nuestro estado”, informó el gobernador de Jalisco.

Durante el encuentro, el mandatario estatal señaló que Jalisco se consolida como un referente nacional en innovación y tecnología.

Resaltó el liderazgo de la entidad en los sectores electrónico y agroindustrial, además del crecimiento en las exportaciones hacia el país ibérico, particularmente de productos emblemáticos locales, como el tequila.

“Expuse al Rey de España cuál es nuestro modelo educativo enfocado a la ciencia, la innovación y la tecnología. Hablé también, con el Rey Felipe, de cultura, él estaba verdaderamente sorprendido de lo que pasó ayer en Guadalajara con la presentación de Alejandro Fernández (…) El Rey Felipe fue muy cercano, muy amable, ama nuestra tierra, ama Jalisco, la conoce muy bien”, declaró Lemus.

Además destacó la trascendencia del encuentro en el que, afirmó, acudió en representación de todas y todos los jaliscienses.

Durante la charla, el mandatario estatal compartió con el monarca la historia del benefactor de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde y Barriga, y expuso cómo su legado de obra social y beneficencia sigue vigente para transformar a la sociedad tapatía.

LAS COMITVAS DEL GOBERNADOR Y EL REY

En la comitiva del gobernador participaron Andrea Blanco Calderón, coordinadora de Desarrollo Social; Mauro Garza Marín, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico; Lillan Rizk Rodríguez, directora de Asuntos Internacionales de Jalisco, y Rafael Martínez Ramírez, Jefe de Oficina del gobernador.

Por parte de la delegación española asistieron Milagros Tolón Jaime, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes; Camilo Villarino Marzo, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey; Juan Duarte Cuadrado, embajador de España en los Estados Unidos Mexicanos; Carmen Castiella Ruíz de Velasco, consejera diplomática de la Casa de Su Majestad el Rey, y Olga Cabarga Gómez, cónsul general de España en Guadalajara.

A través de la Casa Real, se dijo que la reunión permitió a Su Majestad conocer de primera mano la realidad de la comunidad española en Guadalajara, así como trasladarles su cercanía y reconocimiento por su labor en favor del mantenimiento de los vínculos entre España y México.

Con la visita real se consolida la relevancia de Jalisco en la geopolítica y como ciudad anfitriona de la sede mundialista, al recibir al monarca español.

LA MEJOR SEDE MUNDIALISTA

El gobernador Pablo Lemus deseó éxito a ambas selecciones en el último partido en la ciudad, en el Estadio Guadalajara (Chivas).

Consideró que ese coloso deportivo ha sido la mejor sede mundialista en México, Estados Unidos y Canadá por su inigualable ambiente y operativos exitosos.

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA™ 2026, el Gobierno de Jalisco montó operativos viales, de seguridad y eventos culturales, además del FIFA Fan Festival™, que han dejado a la ciudad la asistencia de miles de jaliscienses y turistas presentando hasta el momento saldo blanco en la general en el desarrollo de esta justa mundialista.

El partido de fútbol entre Uruguay contra España, se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara, en punto de las 18:00 horas; el operativo de Última Milla, comenzó siete horas antes en las inmediaciones de la zona de El Bajío en Zapopan.