Jalisco lanza campaña de vacunación invernal 2025–2026

. La meta es aplicar un total de 1,419,285 dosis contra la influenza y 370,000 dosis contra COVID-19.

Con el objetivo de prevenir complicaciones por enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), en coordinación con instituciones del Sector Salud, dio inicio a la Campaña de Vacunación Temporada Invernal 2025–2026. La meta es aplicar un total de 1,419,285 dosis contra la influenza y 370,000 dosis contra COVID-19 entre el 15 de octubre de 2025 y el 3 de abril de 2026.

Las vacunas están dirigidas principalmente a los grupos más vulnerables, incluyendo personas adultas mayores, población pediátrica, personas gestantes, personal de salud y personas con comorbilidades. También estará disponible la vacuna contra el neumococo para adultos mayores e individuos inmunosuprimidos.

Autoridades destacan importancia de la vacunación

Durante el acto inaugural en el Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM), Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco, agradeció la colaboración interinstitucional y subrayó la responsabilidad colectiva de proteger a las familias jaliscienses:

“Es increíble cómo se puede contagiar toda la familia. Por no vacunarnos, podemos afectar a personas con diabetes, problemas cardíacos o a un bebé recién nacido. Esa es la responsabilidad de vacunarnos y vacunar a quienes nos rodean”, expresó.

Por su parte, el Secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, aseguró que se cuenta con los mejores biológicos disponibles a nivel mundial:

“Las vacunas son la herramienta de prevención más importante en la historia de la humanidad. Más que los antibióticos, más que cualquier otra estrategia”, enfatizó.

Pérez Gómez detalló que se aplicarán vacunas contra COVID-19 de los laboratorios Pfizer y Moderna, así como la versión más actualizada de la vacuna contra la influenza, que protege contra cuatro cepas distintas.

Michelle Grecha Frangie, Presidenta del Sistema DIF Zapopan, destacó la prioridad de vacunar a las personas adultas mayores antes de que bajen las temperaturas, y agradeció que el CEMAM fuera elegido como sede del arranque estatal.

Aplicación simultánea y coordinación interinstitucional

Se recomienda la aplicación simultánea de las vacunas contra influenza y COVID-19, así como con otros biológicos del programa permanente, para optimizar recursos. Pueden aplicarse en el mismo brazo con una separación de 2.5 a 5 centímetros.

La campaña se realiza en colaboración con el IMSS, ISSSTE, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Servicios Médicos Municipales, OPD Hospital Civil de Guadalajara y Servicios de Salud Jalisco, abarcando todas las regiones del estado.

La SSJ hace un llamado a la población para acudir a los centros de salud más cercanos y recibir la vacuna de forma gratuita, rápida y segura. También se recuerda la importancia de complementar esta medida con acciones preventivas como el lavado frecuente de manos, el uso adecuado del cubrebocas en espacios cerrados y la ventilación de los ambientes.

Panorama epidemiológico en Jalisco

Influenza (semana 20 a 40 de 2025):

18 casos confirmados

0 defunciones

Población objetivo:

-Niñas y niños de 6 a 59 meses

-Adultos mayores de 60 años

-Personas gestantes

-Personal de salud

-Personas de 5 a 59 años con comorbilidades

COVID-19 (semana epidemiológica 39 de 2025):

-157 casos confirmados

-7 defunciones

Variantes circulantes: sublinajes de JN.1

Esquema de dosis única/refuerzo:

-Personas desde los 6 meses sin esquema primario

-Personas gestantes

-Adultos mayores de 60 años

-Personal de salud

-Personas con comorbilidades.