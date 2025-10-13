Se reúnen diputados de ocho partidos con el secretario de Gobierno

Salvador Zamora, secretario general de Gobierno. Rechazó que haya falta de oficio político en el Ejecutivo, para dialogar con los diputados opositores.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, acudió al Congreso local, donde se reunió con los ocho coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La visita del secretario de Gobierno ocurrió tras el llamado a dialogar que hizo el gobernador Pablo Lemus, por el dictamen pendiente de aprobar sobre la Reforma al Poder Judicial local.

El tema está trabado, ya que ni la bancada de MC con el apoyo del Partido Verde, ni tampoco el bloque opositor conformado por seis grupos parlamentarios, cuentan con los 26 votos necesarios para aprobar la Reforma al Poder Judicial, que permitirá realizar -por primera vez- elecciones de jueces y magistrados, en junio de 2027.

El encuentro es preparatorio del encuentro que se dará en los próximos días entre el gobernador Pablo Lemus y la Jucopo, indicó el secretario de Gobierno, Salvador Zamora:

“Lo que yo vine a hacer es justmente abrir este diálogo con los diputados, en representación del gobernador, hacerles una atenta invitación a dialogar. El gobernador los invitó a Casa Jalisco o al punto donde se acuerde tener una reunión, para poder mantener el diálogo que hoy se abrió con mucha responsabilidad y con mucha apertura con las y los diputados”, expresó.

El secretario de Gobierno dijo que se habló de respeto entre los dos Poderes y recordó que el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa de Reforma Judicial.

Añadió que no hay falta de oficio político del gobierno estatal con el bloque opositor, como lo señalaron los líderes de Morena, PAN, PRI, Hagamos, PT y Futuro.

“Ellos han pedido respeto, el respeto lo han tenido, dialogo ha habido y lo que venimos a ofrecer justamente es ese diálogo y ese respeto ante los Poderes, pero en este caso al ser una iniciativa que presentó el gobernador, que recoge la expresión de muchos ciudadanos de Jalisco, muchos especialistas, de universidades, la vamos a defender evidentemente para tener, no una, sino la mejor Reforma al Poder Judicial del país”, dijo.

Salvador Zamora aclaró que no se habló sobre la ratificación o no de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) Consuelo del Rosario González y Daniel Espinosa Licona.