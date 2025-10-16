Plantean que Jalisco otorgue subsidio de mil pesos por tonelada a pequeños productores de maíz

Miguel de la Rosa, coordinador parlamentario de Morena en el Congreso local. El subsidio a maiceros se revisará en el Presupuesto Estatal 2026.

El problema de precios del maíz compete al gobierno federal. Sin embargo, el gobierno de Jalisco sí puede otorgar un subsidio a los productores de maíz equivalente a mil pesos por tonelada, únicamente para los pequeños agricultores que siembren menos de cinco hectáreas.

Así lo planteó el coordinador de los diputados de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, quien dijo que el tema se analizará en la revisión del proyecto de Presupuesto Estatal 2026 que está próximo a enviar al Congreso, el gobernador Pablo Lemus Navarro.

Los maiceros reciben hoy 5 mil 840 pesos por tonelada de maíz, más 160 pesos por el traslado del grano. En total son 6 mil pesos. La idea es que se les apoye con mil pesos en Jalisco, para llegar a 7 mil pesos por tonelada.

Los maiceros que se manifestaron en 20 estados del país, incluidas las carreteras de Jalisco, piden un precio por tonelada de 7 mil 200 pesos.

“Ya muchos de los productores de maíz reciben precio de garantía de parte del gobierno federal, de 5 mil 840 pesos y 160 pesos que se les dan como compensación por el traslado del lugar de cosecha a los centros de acopio. Son 6 mil pesos lo que reciben cada productor por tonelada. Sin embargo, esta demanda de los productores valdría la pena para que el gobierno del estado se considerara en el próximo presupuesto, así lo debe evaluar también el Congreso si incorpora un apoyo más para fortalecer el precio de garantía”, explicó.

Hay estados como Veracruz que apoyan con mil pesos a sus productores de maíz, por lo que Jalisco puede hacer lo propio y abrir un fondo estatal en el Presupuesto de Egresos 2026, aseguró el legislador Miguel de la Rosa.

“Hay estados que aportan además de los 6 mil pesos que da la federación por precio de garantía, aportan mil pesos, como el caso de Veracruz, verdad”, dijo.

Jalisco es el segundo productor nacional de maíz en el país, solo detrás de Sinaloa y es el primero en maíz que se destina como forraje para el ganado. De ahí la importancia de respaldar a los maiceros de Jalisco, precisó el líder legislativo de Morena.

Los mayores productores de maíz en México son Sinaloa, Jalisco, Michoacán, estado de México y Guanajuato.