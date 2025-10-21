Critica Chema Martínez reajuste presupuestal en Guadalajara por mil 200 mdp

El regidor de Morena, José María “Chema” Martínez Martínez, junto con los demás regidores de su partido, se pronunciaron en contra del reajuste presupuestal por casi mil 200 millones de pesos propuesto por la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, calificando el dictamen como un reflejo de la falta de rumbo, principios y causas del gobierno emecista.

Durante su intervención en sesión de Cabildo, Martínez advirtió que las modificaciones y reasignaciones presupuestales no solo carecen de legalidad, sino que “pervierten el sentido del presupuesto público, al desviar los recursos del ahorro ciudadano a fines frívolos y clientelares, mientras las colonias más necesitadas siguen en el abandono”.

“Cuando se asume representante del pueblo, debe siempre subordinarse el propósito personal ante los propósitos colectivos. El presupuesto de egresos es la traducción financiera de las necesidades colectivas de una comunidad”, señala el edil morenista.

Chema Martínez subraya que el presupuesto es un instrumento sagrado, porque representa el dinero del pueblo, y su manejo debe servir para combatir la desigualdad, la marginación, la injusticia y la violencia, “no para alimentar el lujo y la propaganda oficial”.

“Hoy, ante esta serie de reasignaciones y modificaciones por mil doscientos millones de pesos, me queda claro que la presidenta municipal no tiene ni claro las causas ni los fines de su lucha”, afirma.

El regidor denuncia que la administración de Movimiento Ciudadano desvió más de 320 millones de pesos hace apenas tres meses para la compra de vehículos de la “burocracia dorada”, así como 318 millones más para camiones de recolección de basura, recursos tomados del fondo de contingencias, que debió usarse exclusivamente para emergencias o desastres naturales. “Se birlaron de ahí quinientos sesenta y un millones de pesos”, acusa.

Además, critica la utilización de nuevos ingresos para fines superficiales, como la compra de 22 millones de pesos en plantas ornamentales para embellecer zonas turísticas de cara al Mundial de Futbol 2026, en lugar de atender problemas estructurales de las colonias del oriente y sur de la ciudad.

Finalmente, Martínez reiteró que el reajuste presupuestal representa corrupción pura, “porque beneficia intereses privados y de grupos, mientras los barrios más humildes como Lomas del Paraíso, San José de Huentitán, La Joya, El Bethel, Polanco, Echeverría e Industriales siguen esperando servicios básicos, seguridad y justicia social. Esto es corrupción lo que hoy se propone”, concluye el regidor.