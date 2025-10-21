Invierte Tlajomulco 12.8 mdp para garantizar abasto de agua en zona norte

Con una inversión de 12.8 millones de pesos, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez dio inicio a la construcción de la Segunda Línea de Conducción de Agua Potable que conectará la planta de El Zapote con El Refugio, una obra que permitirá eliminar el uso diario de pipas y garantizar un suministro continuo y de mejor calidad para miles de habitantes.

Durante el arranque, el presidente municipal destaca que se trata de una obra con visión de futuro, que mejorará la distribución y presión del servicio como parte de una estrategia integral para asegurar la disponibilidad del agua en los próximos años.

“Aquí el pozo que teníamos en El Refugio se abatió. Tenemos un tanque de almacenamiento que debemos llenar todos los días con pipas; necesitamos diez pipas diariamente. Con esta obra, que representa una inversión de 12.8 millones de pesos, vamos a poder traer esta línea desde la planta de El Zapote hasta El Refugio. Ya no vamos a necesitar de las pipas y, a partir de ahí, vamos a hacer otras líneas de conducción y distribución en la misma delegación”, subraya el alcalde.

El director de Obras Públicas, Víctor Ramírez Reyes, explica que la obra contempla la construcción de 2 mil 907 metros lineales de línea de conducción, la instalación de válvulas, piezas de control y un nuevo tanque elevado, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio.

“Traemos una línea de ocho pulgadas desde El Zapote, es RD 26. Estos trabajos deberán estar concluidos en aproximadamente dos meses; antes de finalizar el año tendremos flujo continuo. Además, construiremos un tanque de mayor capacidad para garantizar el abasto y atender la proyección de crecimiento en la zona”, señala.

Con esta segunda etapa se complementa la infraestructura iniciada en la primera fase, que incluye la línea de bombeo, cajas de válvulas y piezas especiales, dando continuidad a un sistema que mejorará de forma sustancial el servicio en la zona norte de Tlajomulco.

El alcalde reitera su compromiso de seguir invirtiendo en proyectos hidráulicos sostenibles que respondan a las necesidades de la población y promuevan un uso responsable del agua.

El Dato:

Proyecto: Segunda Línea de Conducción de Agua Potable de El Zapote a El Refugio

Longitud: 2,907 metros lineales

Inversión: 12.8 millones de pesos

Beneficiarios: Familias de la zona de El Refugio

Programa: Tlajo Cuida el Agua

Impacto: Mejora la eficiencia del sistema de distribución y elimina el uso de pipas