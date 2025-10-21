Rehabilitará El Salto más de 500 km de calles con el programa “Caminos a la Transformación”

El Gobierno Municipal de El Salto puso en marcha el programa “Caminos a la Transformación”, con el objetivo de rehabilitar más de 500 kilómetros de calles y caminos de terracería en diferentes colonias del municipio, afectadas por el reciente temporal de lluvias.

El arranque del programa se realizó en la colonia La Piedrera, acompañado por vecinos de la zona, donde la presidenta municipal, Nena Farías, anunció la apertura de cuatro frentes de trabajo que operarán todos los días para recuperar la infraestructura vial dañada.

El Salto rehabilitará 500km de vialidades (Cortesía)

“Este es un compromiso con nuestra gente: mejorar los caminos, garantizar el acceso a sus hogares y facilitar la movilidad en todo El Salto. Hoy comenzamos con cuatro frentes activos y en los próximos días abriremos dos más, para sumar seis frentes trabajando al mismo tiempo”, destaca la alcaldesa.

El programa se implementa como una respuesta directa a los daños causados por las lluvias y forma parte de los esfuerzos del gobierno municipal para fortalecer la infraestructura vial, impulsar el desarrollo comunitario y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de El Salto.

Además, este proyecto se centra principalmente en las calles de terracería de todas las colonias, complementando el programa general de pavimentación de avenidas y arterias principales que se desarrolla actualmente en el municipio.