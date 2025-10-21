Tlajomulco invierte 7.4 millones de pesos en la rehabilitación de calles en El Refugio

El Gobierno de Tlajomulco entregó la rehabilitación de las calles Juárez y Javier Mina, en la delegación El Refugio, como parte de su compromiso por transformar el entorno urbano y mejorar la calidad de vida de las familias de la zona.

Durante la entrega de obra, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, destaca que estas acciones forman parte de la estrategia de su administración para construir un Tlajomulco moderno y con obras duraderas.

“Tengan la certeza y la seguridad de que cada peso que sigamos abonando o cada diseño presupuestal considerará a El Refugio y a la carretera a Chapala. Ya estamos llegando a 350 millones de pesos de inversión en esta zona, una inversión histórica que les permitirá tener el Centro Administrativo a la mano, un gobierno cercano, áreas operativas para mejorar los servicios públicos, mayor infraestructura, calles y avenidas. Ahí vamos, poco a poco”, señala.

Los trabajos realizados comprendieron la intervención entre la calle Javier Mina y Privada Juárez, con pavimentación de empedrado zampeado, colocación de señalamiento horizontal y plantación de arbolado urbano que brinda sombra y mejora el paisaje.

“Se está concluyendo la intervención en estas dos calles: Juárez y Javier Mina. En esta obra tuvimos una inversión de 7.4 millones de pesos, con una longitud de 290 metros lineales entre ambas vialidades. Realizamos la renovación de las redes hidráulicas, sustitución de líneas de agua y drenaje con tomas y descargas, así como la colocación de una estructura de pavimento, banquetas amplias y accesibles con sus rampas”, explica el director de Construcción, Víctor Ramírez Reyes.

El alcalde subraya que las vialidades fueron diseñadas para ofrecer mayor movilidad, seguridad y bienestar a los habitantes de El Refugio, combinando funcionalidad y respeto por la identidad de la comunidad.

El dato:

Obra: Rehabilitación de las calles Juárez y Javier Mina.

Ubicación: Delegación El Refugio.

Longitud intervenida: 290 metros lineales.

Inversión total: 7.4 millones de pesos.

Trabajos realizados: Pavimentación con empedrado zampeado, renovación de redes hidráulica y sanitaria, banquetas incluyentes, señalamiento horizontal y arbolado urbano.