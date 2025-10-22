Entrega Quirino macro tanque de agua; garantiza abasto a más de 130 mil personas en zona Valles

El Gobierno de Tlajomulco entregó el macrotanque Cerro del Gato, una infraestructura hidráulica clave para fortalecer el abasto de agua potable en el municipio. Con una inversión de 61.1 millones de pesos, esta obra beneficiará de manera directa a más de 130 mil habitantes, informa el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez.

La construcción forma parte del Plan Integral del Agua y de la estrategia Tlajo Cuida el Agua, que impulsa un uso responsable y sustentable del recurso hídrico, reforzando la capacidad del municipio ante los desafíos del crecimiento urbano y la escasez.

El nuevo macrotanque, con capacidad de 5 mil metros cúbicos, fue fabricado en acero de alta durabilidad y está conectado a tres tanques existentes —uno rectangular y dos circulares— que operan ahora de manera coordinada para mantener una presión estable en la red de distribución. La obra incluye un muro perimetral, una plataforma de regulación y válvulas automatizadas que optimizan su funcionamiento.

“Un sueño hecho realidad: seguir avanzando en el compromiso principal que hicimos para esta zona. Poder traer el líquido vital para que todas nuestras familias de la Zona Valle dejen de tener carencias y tandeos de agua”, expresó el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez, al destacar que con esta infraestructura la capacidad de almacenamiento total asciende a 12.5 millones de litros de agua.

Entregan tanque de agua en Tlajo (Cortesía)

Héctor Chaires Muñoz, director de Infraestructura Hidráulica, explicó que el sistema incorpora tecnología de llenado y regulación automatizada, además de materiales que garantizan una larga vida útil. Subrayó que la obra se complementa con inversiones estatales cercanas a los mil millones de pesos para la ampliación de la Planta Potabilizadora Número 5, que también beneficia a Tlajomulco.

Por su parte, René Caro Gómez, coordinador general de Gestión del Territorio y Obras Públicas, destacó la importancia histórica de esta obra, que permitirá aprovechar el agua proveniente del Lago de Chapala. “Toda la vida Tlajomulco dependió de pozos. Ahora, por primera vez, podremos almacenar y distribuir agua del Lago de Chapala a los fraccionamientos y colonias de la Zona Valle”, señaló.

Con esta infraestructura, Tlajomulco avanza hacia un modelo de sustentabilidad hídrica que garantiza un suministro más eficiente, estable y equitativo para sus habitantes.

El Dato

• Macrotanque del Cerro del Gato

• Ubicación: Zona Valle Sur

• Capacidad de almacenamiento: 5 mil metros cúbicos de agua potable

• Inversión total: 61.1 millones de pesos

• Población beneficiada: Más de 130 mil habitantes

• Impacto: Mejora el abasto, regula la presión del sistema y promueve el uso sustentable del agua en beneficio de miles de familias de la Zona Valle Sur.