Invitan a jóvenes de Tlaquepaque a postularse al Premio a la Juventud 2025

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, a través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVET), abrió la convocatoria para el Premio a la Juventud Sobresaliente 2025, que se entregará el próximo 5 de diciembre en el Centro Cultural El Refugio.

El director del IMJUVET, Leonardo Gómez Castro, informó que la convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 12 y 29 años que se distingan por su talento, compromiso y aportaciones al desarrollo social del municipio.

“Son cinco las categorías en las que podrán participar: deporte; emprendimiento; arte y cultura; ciencia, innovación y tecnología; así como acción social”, detalló Gómez Castro.

El funcionario municipal destacó que las y los ganadores de cada categoría recibirán un premio en efectivo de 10 mil pesos y un reconocimiento público por su contribución al fortalecimiento del tejido social, cultural, científico y comunitario de Tlaquepaque.

“Buscamos jóvenes que con su esfuerzo y dedicación sean ejemplo para otros. Como parte de los requisitos, se les solicita una semblanza de su trayectoria y logros en la categoría elegida”, añadió.

La convocatoria estará abierta hasta el 14 de noviembre. Las personas interesadas deben ser residentes de Tlaquepaque y enviar su documentación al correo jovenestlaq@gmail.com o registrarse a través del formulario disponible mediante un código QR publicado en las redes sociales del IMJUVET.

Para más información, pueden comunicarse al teléfono 33 2464 2640 o acudir a las oficinas del Instituto, ubicadas en Pedro de Ayza No. 195, colonia Hidalgo.