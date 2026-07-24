Día Nacional del Tequila: una nueva tradición para celebrar el legado, la cultura y las rutas turísticas de Jalisco

El tequila ya tiene una fecha oficial para celebrarse en todo el país. A partir de este año, el 24 de julio será el Día Nacional del Tequila, una conmemoración que busca unificar los festejos a nivel internacional, fortalecer la identidad de México y promover el turismo ligado a una de sus bebidas más emblemáticas.

Día Nacional del Tequila

La primera celebración oficial se realizó en el Museo Tequila Lab, con la participación de representantes del Gobierno de Jalisco, la Secretaría de Turismo estatal, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), quienes destacaron la importancia económica, cultural y turística de esta agroindustria.

En representación del gobernador Pablo Lemus Navarro, la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, señaló que el tequila se ha convertido en uno de los principales símbolos con los que el estado y el país se proyectan ante el mundo.

“El turismo utiliza al tequila como un gran emblema que nos permite promovernos con identidad, con una autenticidad que pocos destinos pudieran tener, pero también el tequila ha encontrado en el turismo un gran aliado para diversificar su economía”, expresó la funcionaria.

La creación de una fecha única para esta celebración también brinda mayor certidumbre al sector exportador. Tan solo en 2025, Estados Unidos importó 331.3 millones de litros de tequila, equivalentes a más del 80 por ciento de la producción nacional, mientras que las exportaciones globales colocan a esta bebida como uno de los principales productos agroindustriales mexicanos en los mercados internacionales.

Por su parte, Aurelio López Rocha, presidente del Consejo Regulador del Tequila, afirmó que esta efeméride representa el inicio de una tradición que busca reconocer el trabajo de miles de personas que participan en toda la cadena agave-tequila.

“Con esto iniciamos una nueva tradición que deseamos construir entre todos, año con año, una oportunidad para reconectar con nuestras raíces y celebrar el esfuerzo de generaciones”, destacó.

Durante la jornada se llevaron a cabo conversatorios sobre la autenticidad y los mercados internacionales del tequila, además de la conferencia magistral “Tequila: origen protegido, identidad reconocida”, impartida por Vidal Llerenas Morales, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Día Nacional del Tequila

También se presentó una botella conmemorativa elaborada con una mezcla de tequilas aportados por empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria Tequilera y se entregaron reconocimientos a los artesanos jaliscienses Camilo Ramírez y Carlos Terrés.

La instauración del Día Nacional del Tequila coincide con dos aniversarios relevantes para Jalisco: los 20 años de la declaratoria del Paisaje Agavero como Patrimonio Mundial de la UNESCO y las dos décadas de la creación de la Ruta del Tequila, uno de los principales productos turísticos del estado.

Actualmente, la Ruta Valle del Tequila reúne ocho municipios, 139 experiencias turísticas, más de 40 hoteles, 30 destilerías abiertas al público y tres zonas arqueológicas. A ella se suma la Ruta del Tequila de Los Altos, integrada por otros ocho municipios y más de 75 experiencias para visitantes, consolidando a Jalisco como el principal destino para conocer el origen y la cultura del tequila.

López Rocha concluyó que proteger esta bebida también significa preservar parte de la historia y la identidad del país, al invitar a las nuevas generaciones a mantener vivo un legado que ha llevado el nombre de México a todo el mundo.

Día Nacional del Tequila

Fecha oficial: 24 de julio.

24 de julio. Qué visitar: Ruta Valle del Tequila y Ruta del Tequila de Los Altos.

Ruta Valle del Tequila y Ruta del Tequila de Los Altos. Qué encontrarás: Destilerías, recorridos por campos de agave, catas, experiencias gastronómicas, hoteles y sitios históricos.

Destilerías, recorridos por campos de agave, catas, experiencias gastronómicas, hoteles y sitios históricos. Por qué es importante: Además de ser un símbolo cultural de México, el tequila es uno de los principales productos de exportación del país y un motor del turismo en Jalisco.

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