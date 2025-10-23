En Jalisco el PAN “se relanza” y advierte que no hará alianza ni con MC ni con el PRI

El PAN también se "relanza" en Jalisco

El Comité Estatal del PAN anunció el relanzamiento de ese partido, a escala local, luego de que el fin de semana se hizo la presentación nacional de la estrategia, que busca posicionar al panismo como “opción real de gobierno” a la Cuarta Transformación, y en Jalisco, frente a los “gobiernos insensibles” de MC.

El partido blanquiazul tiene nuevo logotipo y nuevo lema: “patria, familia y libertad”, que sustituye al eslogan “por una patria ordenada y generosa”.

Juan Pablo Colín, presidente del PAN Jalisco, reunió a algunos alcaldes, diputados, regidores e integrantes jóvenes de ese partido. En Jalisco, Acción Nacional ira solo en las próximas elecciones de 2027 y no buscará alianzas ni con MC, ni con el PRI. Quiere duplicar las 16 alcaldías que hoy gobierna y ser mayoría en el Congreso local.

“(El PAN) Le apuesta a los jóvenes, le apuesta a su nueva generación que también está dispuesta a darlo todo por recuperar la patria. El PAN le apuesta a eso y no a las alianzas. Ese es el primer momento, el segundo momento es que el PAN se abre totalmente a la ciudadanía, ya lo hemos durante muchos años, pero hoy lo hacemos adaptándonos a las nuevas tecnologías, a través de una aplicación abre dos posibilidades a los ciudadanos: de ser candidatos por el PAN en su distrito o su municipio, pero también a afiliarse al PAN”, dijo Colín, en la sede estatal.

En algunos comicios pasados en Jalisco y en el propio Congreso local, el PAN ha hecho alianzas con MC. Sin embargo, Juan Pablo Colín, dijo que “eso se acabó”.

“Hay que hacer un énfasis muy claro de que, acá en Jalisco, el PAN no le puede apostar a hacer alianza con quien ha decepcionado constantemente al jalisciense, un partido político que le interesa más el fastuoso mundial que las calles destrozadas, que la inseguridad en este estado o la salud del jalisciense. Por eso, el PAN no iría en alianza con ningún partido político”, subrayó.

Ante las críticas que han hecho algunos analistas sobre la rifa mensual de un teléfono iphone 17 entre quienes se afilien al PAN y que el partido se centra de nuevo en valores conservadores, Juan Pablo Colín, dijo que los adversarios políticos los atacan, porque MC y Morena les tienen miedo porque saben que el PAN si está del lado de las causas de los jaliscienses.

El PAN gobierna en 16 de 125 ayuntamientos, tiene 5 de 38 diputaciones locales y cuenta con 19 mil 800 militantes de Jalisco, cifra que quieren duplicar.