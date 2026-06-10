Goool a bares y restaurantes; IMPI advierte: es ilegal transmitir el Mundial sin el permiso correspondiente

La medida de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y de la plataforma que tiene los derechos para la transmisión de los partidos del Mundial 2026, ha generado polémica e indignación entre usuarios de redes sociales.

Resulta que los negocios como bares y restaurantes que contrataron los paquetes para sintonizar los juegos del torneo de futbol ahora también deben pagar cantidades extra por ofrecer a clientes y comensales la transmisión de los encuentros.

Se dice que el precio que tienen que cubrir varía según el tamaño y número de mesas de los establecimientos y que va desde los cinco mil hasta los 25 mil pesos.

Bares y restaurantes tendrán que pagar licencias para poder transmitir los partidos del Mundial de Futbol

Sin embargo, se ha difundido también que estos precios son por cada televisor o pantalla que tenga cada negocio.

Además se ha dicho que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) estará revisando de manera aleatoria los comercios para multar y clausurarlos si no cuentan con el permiso correspondiente para la retransmisión de los partidos, independientemente de que hayan contratado el paquete para ver el Mundial.

Al respecto el IMPI dio a conocer que no estará realizando operativos ni inspecciones por cuenta propia, pero advirtió que sí actuará a petición de parte, es decir, que los dueños de los derechos de la retransmisión les soliciten sancionar a quienes proyecten el Mundial sin los permisos para ello.

El IMPI dijo que sus inspectores, en caso de actuar, estarán debidamente identificados mediante el gafete oficial con fotografía y que se puede confirmar la identidad de sus agentes en la nómina de transparencia del Gobierno de México: https://nominatransparente.rhnet.gob.mx

El Instituto federal hizo un llamado a los establecimientos comerciales a cumplir con la ley y resaltó que “la retransmisión de eventos deportivos sin la licencia correspondiente no es legal”, con lo que se intuye que aplicará las multas y sanciones conducentes.

GOBIERNO DE GUADALAJARA OFRECE APOYOS

El secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Manuel Romo, dijo que el gobierno municipal dará apoyo a los establecimientos que de manera legal transmitan los partidos del Mundial.

Los interesados deben presentarse en la Dirección de Promoción Económica del ayuntamiento para saber qué trámite deben cubrir y beneficiarse con el programa de apoyo.