Entregan prótesis oncológicas a mujeres de El Salto tras la “Carrera 5K con Causa”

El Gobierno Municipal de El Salto realizó la entrega de 48 prótesis y brasieres oncológicos a mujeres del municipio que enfrentan cáncer de mama, como resultado de la “Carrera 5K con Causa”, un evento deportivo y solidario que reunió a cientos de participantes.

Durante el acto, la presidenta municipal Nena Farías reconoció la fortaleza de las beneficiarias y subrayó el respaldo que el gobierno local busca ofrecerles.

“Hoy quiero decirles que no están solas. Cuentan conmigo, cuentan con todo el Gobierno Municipal y con una comunidad que cree en ustedes, que las admira y que seguirá trabajando para que ninguna mujer tenga que enfrentar esta enfermedad sin apoyo, sin esperanza o sin amor”, expresó.

Farías también agradeció la participación ciudadana que hizo posible la entrega de estos apoyos, al convertir el entusiasmo deportivo en una acción solidaria.

El Gobierno de El Salto informó que la carrera será un evento anual con el objetivo de seguir creciendo en número de participantes y personas beneficiadas, según comentó el director de Deportes, Gustavo Calvillo.