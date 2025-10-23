Guadalajara reacomoda a comerciantes de El Trocadero por obras en Avenida México

Debido a la siguiente etapa de la rehabilitación de Avenida México, el Gobierno de Guadalajara inició la socialización con los comerciantes del bazar El Trocadero, con el objetivo de reacomodarlos para que puedan continuar con sus ventas cada domingo, tradicionalmente realizadas sobre Plaza de la República. A partir de este domingo, los puestos se instalarán en el cuerpo sur del arroyo vehicular, mientras que en el cuerpo norte —en sentido de Chapultepec a López Mateos— continúan los trabajos de obra.

Socialización con comerciantes de El Trocadero (Cortesía)

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), en coordinación con el Gobierno Municipal, informó que la circulación sobre la avenida ha sido parcialmente modificada: el sentido de Américas a Chapultepec fue reabierto en un carril, pero los domingos se cerrará para permitir la instalación de los comerciantes de antigüedades, asegurando que puedan vender sin afectar su actividad habitual.

Durante la socialización, dependencias municipales como la Secretaría General, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, Protección Civil y Bomberos, así como Movilidad Guadalajara, dialogaron con los vendedores para informarles sobre la redistribución de los 311 espacios del bazar, que se organizarán con un pasillo central para facilitar el tránsito de los visitantes y garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Socialización con comerciantes de El Trocadero (Cortesía)

La obra de rehabilitación integral de la Plaza República, iniciada en julio por la SIOP con una inversión de 130 millones de pesos, contempla la sustitución de instalaciones hidrosanitarias y pavimentos, rehabilitación de ciclovías y banquetas, reorganización del espacio público, manejo del arbolado, renovación del mobiliario urbano y colocación de juegos infantiles.

El Gobierno de Guadalajara agradeció la comprensión y paciencia de las y los tapatíos, asegurando que, en coordinación con el Gobierno del Estado, estas obras buscan mejorar la infraestructura urbana y la experiencia de los ciudadanos, poniendo “corazón a la ciudad”.