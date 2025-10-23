Más de 300 personas participan en la Macrobrigada “Siempre Hay Chamba” en La Fortuna

Más de 300 personas participaron en la Macrobrigada “Siempre Hay Chamba” realizada en el fraccionamiento La Fortuna, en la cabecera municipal de Tlajomulco, encabezada por el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez. En la jornada se llevaron a cabo labores de limpieza general, poda, balizamiento y bacheo, con la participación de cuadrillas de Servicios Públicos y unidades de Corresponsabilidad Social.

El alcalde destacó que estas acciones reflejan la cercanía y la colaboración entre gobierno y ciudadanía, pilares de un modelo de gestión que impulsa el trabajo conjunto como vía para transformar el municipio.

“En el programa Siempre Hay Chamba son voluntarios o personas que no tienen un trabajo fijo, o pueden aportar un tiempo, y les damos por una jornada de cinco horas un Tlajovale, que son 600 pesos que pueden cambiar en las tienditas de alrededor. Se genera derrama económica en las mismas tiendas; son los mismos vecinos de las colonias a las que estamos asistiendo”, expresa.

“Se genera corresponsabilidad para que también nos sensibilicemos en el cuidado de lo que estamos rehabilitando y, bueno, es puro ganar-ganar. En esta ocasión nos acompañaron 160 brigadistas aquí de la colonia, que junto con otros 160 elementos de servicios públicos suman más de 320 personas interviniendo”, añade.

El programa “Siempre Hay Chamba” nació con la convicción de que el trabajo digno también puede transformar la ciudad, al generar beneficios compartidos entre quienes participan y las comunidades donde se realizan las brigadas.

El Gobierno de Tlajomulco continuará llevando estas Macrobrigadas a distintas colonias del municipio, promoviendo valores de cooperación, participación y orgullo comunitario, con el objetivo de mantener un municipio limpio, ordenado y con oportunidades para todas y todos.

El dato:

• Más de 160 brigadistas del programa Siempre Hay Chamba y 160 empleados municipales participaron en La Fortuna, dedicando cinco horas de trabajo comunitario y recibiendo un Tlajovale de 600 pesos canjeable en comercios de la zona.