Tlajomulco invierte 110 millones de pesos en mejorar clústers de Hacienda Santa Fe

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó la cuarta entrega del programa “Siempre Chambeando en Tu Clúster”, que registra un avance del 85.4 por ciento en las áreas habitacionales de Hacienda Santa Fe, en la Zona Valle Sur.

Durante el encuentro con las y los vecinos, el alcalde reafirmó su compromiso de seguir impulsando proyectos que fortalezcan la infraestructura urbana y promuevan la corresponsabilidad ciudadana para recuperar el tejido social.

“Cada árbol, cada banqueta, cada espacio es de todos nosotros, es nuestro patrimonio. Por eso hay que cuidarlo como cuidamos nuestra casa e involucrarnos en la medida de lo posible. No habrá esfuerzos que den resultados si no es con la participación activa y comprometida de todas y de todos ustedes”, expresó.

El programa ha significado una inversión total de 110 millones de pesos, destinados a la pavimentación con concreto asfáltico, señalamiento horizontal, cruceros seguros, colocación de luminarias, mantenimiento de áreas verdes, plantación de árboles, limpieza de espacios públicos y atención directa a la ciudadanía en 35 clústers del fraccionamiento.

De acuerdo con el director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, los trabajos suman alrededor de 60 kilómetros intervenidos, y se busca garantizar su durabilidad mediante rondines constantes de mantenimiento.

“La bondad de este programa, como bien lo ha señalado el presidente en diversas ocasiones, es que incluye una parte de mantenimiento. Durante toda la administración, cualquier detalle o situación que requiera atención estará cubierta por las garantías de la empresa. Con esto evitaremos que los clústers vuelvan a deteriorarse”, explicó el funcionario.

El programa se desarrolla con la colaboración de las direcciones de Obras Públicas, Servicios Públicos y Corresponsabilidad Social, en un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida y la seguridad urbana en la Zona Valle Sur.

