Entrega Gobierno de Tlaquepaque apoyo a familias afectadas por lluvias en La Duraznera

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó la entrega de menaje básico a familias afectadas por el temporal de lluvias en la colonia La Duraznera. En total, fueron beneficiadas 12 viviendas con una inversión de 50 mil pesos.

“Hoy estamos realizando la entrega de enseres domésticos a las familias afectadas. Son 12 hogares que recibirán refrigeradores y estufas. Esta entrega se realiza a través del DIF Tlaquepaque, con recursos federales destinados a apoyar a quienes se vieron perjudicados”, señaló la alcaldesa durante el evento.

Pérez Segura también atendió las solicitudes de los vecinos en torno a las afectaciones en las redes de drenaje pluvial y sanitario. “Esta zona, administrada por el SIAPA, ha resultado muy afectada, por lo que gestionaremos las acciones necesarias para resolver la situación de manera definitiva”, afirmó.

Entregan apoyo a familias afectadas por lluvias en La Duraznera (Cortesía)

El apoyo se otorgó mediante el Proyecto 10 del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), impulsado por el Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este programa busca dotar a las familias de insumos básicos para mejorar su calidad de vida y atender condiciones de vulnerabilidad económica.

Las familias beneficiadas recibieron refrigeradores, parrillas eléctricas, colchones y bases, artículos destinados a ayudarles a restablecer su entorno familiar tras las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

De acuerdo con el gobierno municipal, estas acciones reflejan la coordinación entre los tres niveles de gobierno para canalizar los recursos directamente a quienes más lo necesitan.