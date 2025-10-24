Tlajomulco realiza jornada de salud por la prevención del cáncer de mama

El Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense, en coordinación con el DIF Tlajomulco, llevó a cabo la segunda edición de la jornada de salud “Tu Salud, Siempre Primero”, con el objetivo de acercar servicios médicos a la población y fomentar la detección oportuna del cáncer de mama. La actividad se realizó en el marco del Mes de la Prevención, con una amplia participación de mujeres y hombres del municipio.

La jornada incluyó una caminata simbólica que partió del Centro de Salud de Cabecera y concluyó en la explanada de la Plaza Principal, con la intención de reforzar la cultura de la prevención y el cuidado integral de la salud.

Ana Mayela Rodríguez Soria, directora del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense, subrayó la importancia de impulsar chequeos médicos regulares y fortalecer la colaboración entre instituciones para lograr la detección temprana.

Tlajomulco conmemora lucha cáncer mama (Cortesía)

“Hay que seguir alzando la voz juntas, trabajar y crear políticas públicas que nos beneficien a todas y todos. Gracias a esas guerreras que son ejemplo para las que vienen, y por todas las que ya no están, elevemos un fuerte aplauso hasta allá arriba, porque lo hicieron, y lo hicieron muy bien”, expresó.

Durante la jornada se ofrecieron diversos servicios médicos, entre ellos mastografías para mujeres de 40 a 69 años, consultas médicas, detecciones generales, atención dental y nutricional, exámenes de la vista gratuitos, lentes a bajo costo, fisioterapia, psicología y mediciones de glucosa y presión arterial.

El Gobierno de Tlajomulco reiteró el llamado a la ciudadanía a realizar la autoexploración mamaria y acudir al médico ante cualquier anomalía para recibir atención oportuna.