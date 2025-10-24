Guadalajara

En el marco del Mes de la Prevención contra el Cáncer de Mama, el Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense y el DIF Tlajomulco realizaron la segunda edición de la jornada “Tu Salud, Siempre Primero”, con caminata y servicios médicos gratuitos para promover la detección temprana.

Tlajomulco realiza jornada de salud por la prevención del cáncer de mama

Por Ricardo Gómez

El Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense, en coordinación con el DIF Tlajomulco, llevó a cabo la segunda edición de la jornada de salud “Tu Salud, Siempre Primero”, con el objetivo de acercar servicios médicos a la población y fomentar la detección oportuna del cáncer de mama. La actividad se realizó en el marco del Mes de la Prevención, con una amplia participación de mujeres y hombres del municipio.

La jornada incluyó una caminata simbólica que partió del Centro de Salud de Cabecera y concluyó en la explanada de la Plaza Principal, con la intención de reforzar la cultura de la prevención y el cuidado integral de la salud.

Ana Mayela Rodríguez Soria, directora del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense, subrayó la importancia de impulsar chequeos médicos regulares y fortalecer la colaboración entre instituciones para lograr la detección temprana.

Tlajomulco conmemora lucha cáncer mama (Cortesía)

“Hay que seguir alzando la voz juntas, trabajar y crear políticas públicas que nos beneficien a todas y todos. Gracias a esas guerreras que son ejemplo para las que vienen, y por todas las que ya no están, elevemos un fuerte aplauso hasta allá arriba, porque lo hicieron, y lo hicieron muy bien”, expresó.

Durante la jornada se ofrecieron diversos servicios médicos, entre ellos mastografías para mujeres de 40 a 69 años, consultas médicas, detecciones generales, atención dental y nutricional, exámenes de la vista gratuitos, lentes a bajo costo, fisioterapia, psicología y mediciones de glucosa y presión arterial.

El Gobierno de Tlajomulco reiteró el llamado a la ciudadanía a realizar la autoexploración mamaria y acudir al médico ante cualquier anomalía para recibir atención oportuna.

Lo más relevante en México