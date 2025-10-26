Investigan si barristas de Atlas participaron en asesinato de adolescente aficionado de Chivas

Eduardo era aficionado de Chivas y estudiante de prepa. FOTO: Facebook Andrea Ramirez

La noche del pasado viernes 24, en la víspera del clásico de futbol entre Chivas y Atlas, aficionados llevaron serenata afuera del hotel en donde el Guadalajara se concentraba. Al finalizar los cánticos de los barristas rojiblancos, arribaron varios hombres -se dice que eran casi 20, que llevaban rostros cubiertos y que iban en un Honda Civic, un Hyundai Atos y un Chevrolet Aveo- quienes arremetieron con tubos y armas blancas en contra de los hinchas chivas .

Como resultado de la agresión quedó herido de muerte con una cuchillada en el estómago, José Eduardo Ramírez Ávalos, conocido como “Lalito”, de 16 años, quien poco después murió en el lugar de los hechos, en Avenida Mariano Otero, casi esquina con la Calle Granate, en la Colonia Rinconada del Sol, municipio de Zapopan.

Según reportes periodísticos, también resultaron lesionados por arma blanca, otro menor de edad identificado como Luis Eduardo, de 15 años, y el joven Ángel Gabriel Caballero Guzmán, de 21.

Una hermana de “Lalito” publicó en redes sociales: “Ayúdenme a compartir por favor. Me mataron a mi hermano, él solo fue a la serenata de las Chivas y al acabarse llegaron unos aficionados del Atlas y lo golpearon y con una navaja le dieron. Solo espero que se haga justicia porque no merecía eso. eso el solo tenía 16 años, me lo quitaron, no es justo; me quitaron a mi hermano, mi compañero, a mi todo”.

Aunque al principio se especulaba que se había registrado una riña entre los aficionados que participaron en la serenata afuera del hotel, ahora las pesquisas apuntan a que se trató de una agresión directa cometida por aficionados de Atlas, que se encuentran en la mira de la Fiscalía de Jalisco y sus agentes encargados de las indagatorias del crimen.

UDEG LAMENTA FALLECIMIENTO DE ALUMNO DE PREPA

A través de redes sociales, la Universidad de Guadalajara lamentó la muerte del estudiante José Eduardo Ramírez Ávalos, quien era alumno de la Preparatoria Regional de Santa Anita, según precisó la casa de estudios.

“Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz”.

La universidad también se unió a las peticiones de justicia de la familia del adolescente.