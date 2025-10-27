Firman convenio Tlajomulco y Universidad Politécnica Metropolitana para impulsar desarrollo del municipio

El Gobierno de Tlajomulco y la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UPZMG) formalizaron la firma de un nuevo convenio de colaboración que busca impulsar la educación como un factor de desarrollo en el municipio. El acuerdo fue suscrito en el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera realizada en las instalaciones de la universidad.

El alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez indicó que el convenio tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre el municipio y la comunidad universitaria, facilitando programas conjuntos de formación, investigación, prácticas profesionales y vinculación social.

El edil destacó que la universidad “representa el futuro, la innovación y el talento de muchas y muchos jóvenes”, quienes, a través de su preparación, contribuirán al desarrollo de Tlajomulco y de toda la Zona Metropolitana.

“Hoy me da mucho gusto que arranquemos la semana con Honores a la Bandera para motivarnos, para tener un mensaje de unidad, de suma de esfuerzos, de trabajo colaborativo, pero al mismo tiempo firmar este importante convenio,” señaló el alcalde.

Velázquez Chávez mencionó que el acuerdo permitirá que servidores públicos del municipio “se puedan formar” y que los jóvenes se involucren en el trabajo social, avanzando en la llamada “triple hélice”, donde la oferta laboral debe estar acompañada de alternativas educativas para tener a los jóvenes preparados para las demandas laborales.

Durante su intervención, el alcalde también dio a conocer avances en la infraestructura de la UPZMG. Informó que, en coordinación con el Gobierno del Estado mediante el programa “Jalisco con Estrella”, está por concluir la construcción de un nuevo ingreso vehicular a la universidad, con una inversión de 2 millones 437 mil pesos. Esta obra busca mejorar el acceso y la identidad del plantel.

Asimismo, adelantó que ya se encuentra etiquetada la siguiente etapa de infraestructura, que incluirá: un nuevo edificio de cuatro niveles, cafetería y comedor, áreas de autoestudio y espacios recreativos al aire libre, rehabilitación de 17 núcleos sanitarios, instalación sanitaria e hidráulica, barda perimetral y cisterna.

Por su parte, el rector de la UPZMG, Hassem Rubén Macías Brambila, agradeció el apoyo del Gobierno Municipal y resaltó la importancia del convenio como una vía para potenciar la educación tecnológica y la formación integral del alumnado.

“Quiero reiterarle a usted y a todas las autoridades que conforman su equipo que la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana está para sumar, y nosotros creemos que juntos logramos más; creemos que juntos podemos alcanzar mayores resultados en el ámbito del servicio social, de la investigación y de la transferencia de tecnología”, concluyó el rector.

