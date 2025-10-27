Refuerza Secretaría de Salud Jalisco Operativo Panteones 2025 para prevenir el dengue

Prevención. Con este operativo, se fortalecen las labores que se realizan durante todo el año para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Con motivo de la tradicional visita a los cementerios por el Día de Muertos, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y el OPD Servicios de Salud Jalisco intensifican las acciones preventivas contra el dengue en todo el estado mediante el Operativo Panteones 2025, que se realiza en coordinación con autoridades municipales desde los primeros días de octubre.

El objetivo es reducir el riesgo de contagios por dengue durante las visitas masivas a los cementerios, mediante labores de control larvario, eliminación de criaderos y aplicación de larvicida en floreros. A la fecha, 500 brigadistas han intervenido el 85% de los panteones del estado, y se prevé alcanzar el 100% de cobertura en los próximos días.

Miguel Ángel Becerra García, Responsable Estatal del Programa de Dengue y otras Arbovirosis, explicó que el trabajo conjunto con los ayuntamientos incluye limpieza, deshierbe y retiro de basura en los cementerios. “Los floreros con agua son potenciales criaderos de mosquitos, por eso pedimos a los visitantes no llevar agua ni cubetas”, señaló.

Además de las labores de fumigación, se recomienda a la población usar ropa cómoda de manga larga, gorra o sombrilla, mantenerse hidratados y aplicar repelente contra zancudos cada cuatro horas. También se sugiere llevar flores artificiales y evitar el uso de floreros con agua.

El operativo forma parte de la estrategia estatal En Equipo contra el Dengue, activa durante todo el año en los 125 municipios. Gracias a estas acciones, Jalisco reporta una disminución del 93% en casos de dengue respecto al mismo periodo del año anterior, con mil 832 casos registrados hasta la semana 42 de 2025.

Las autoridades sanitarias también exhortan a no acudir a los panteones si se presentan síntomas de enfermedad respiratoria, como fiebre, dolor de cabeza o garganta, y a evitar la automedicación. En caso de requerir orientación, la ciudadanía puede comunicarse a la Línea Salud Jalisco al 33-3823-3220 o visitar el sitio aguasconeldengue.jalisco.gob.mx.

Finalmente, se invita a extremar precauciones durante la visita: aplicar bloqueador solar cada dos horas, no caminar sobre lápidas ni sentarse en las orillas de las tumbas, reducir la velocidad vehicular cerca de los panteones, brindar asistencia a personas adultas mayores y menores, y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.