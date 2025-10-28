Jalisco, la sede más mexicana del Mundial 2026: tradición, infraestructura y orgullo jalisciense

Jalisco se perfila como la sede más mexicana del Mundial 2026 al reunir una oferta turística, gastronómica y cultural única, resultado de un trabajo iniciado hace más de una década.

“Jalisco, somos la sede más mexicana” Mundial Fútbol

Así lo afirmó el Gobernador Pablo Lemus Navarro durante la presentación oficial del plan estatal para la justa mundialista, realizada en la Ciudad de México, donde aseguró que el estado jugará “con los locales”, destacando a jaliscienses que son símbolo de éxito y orgullo nacional.

El mandatario anunció la integración de 80 embajadoras y embajadores que representarán a Jalisco ante el mundo, entre ellos la medallista olímpica Alejandra Orozco y las leyendas del futbol Fernando Quirarte, Ramón Morales y Carlos Salcido. La primera en sumarse fue la exgolfista Lorena Ochoa. Lemus adelantó que se preparan conciertos y espectáculos públicos de talla mundial, con figuras como Maná, Carlos Santana, Alejandro Fernández y el Mariachi Vargas de Tecalitlán.

“Jalisco, somos la sede más mexicana” Mundial Fútbol

El Gobernador destacó que Jalisco será anfitrión de cuatro partidos mundialistas y 39 días de actividades del FIFA Fan Festival en el corazón de Guadalajara. Además, subrayó los avances en infraestructura, como la modernización del Aeropuerto Internacional de Guadalajara —que será uno de los más modernos de Latinoamérica—, la ampliación de la Carretera a Chapala y la construcción de la Línea 5 del transporte público que conectará con el estadio y otros puntos clave.

Por su parte, Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo, destacó que Jalisco recibirá cerca de tres millones de visitantes durante el Mundial, y resaltó que será la única sede mexicana con playa, con 400 kilómetros de costa y 12 Pueblos Mágicos. Añadió que se sumarán 40 nuevos hoteles para alcanzar más de 90 mil habitaciones disponibles, además de fortalecer las rutas tequileras y la promoción internacional de los destinos jaliscienses.

“Jalisco, somos la sede más mexicana” Mundial Fútbol

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, informó que el Comité Organizador Guadalajara 2026 cuenta con más de 400 millones de pesos de inversión conjunta entre el estado y los municipios, mientras que Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara, anunció que el Centro Histórico será sede del FIFA Fan Festival, donde se celebrarán 39 días de fiesta con cultura, gastronomía y música. “Estamos poniendo muy chulo el Centro Histórico para recibir al mundo”, afirmó.

“Jalisco, somos la sede más mexicana” Mundial Fútbol

DATOS