Tlaquepaque refuerza seguridad en panteones por Día de Muertos

Con el objetivo de garantizar la seguridad durante las celebraciones del Día de Muertos, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque puso en marcha un operativo especial en los nueve cementerios municipales, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

El director de Protección Civil y Bomberos, Luis Enrique Mederos Flores, informó que se realizan labores de acordonamiento de lápidas en mal estado y acciones de fumigación para evitar la presencia de fauna nociva.

Se prevé que los días de mayor afluencia sean el viernes 31 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre, por lo que se reforzarán las tareas de limpieza, mantenimiento y vigilancia dentro y fuera de los panteones.

Las autoridades recomiendan a los visitantes usar ropa cómoda, mantenerse hidratados, y colocar gafetes de identificación a personas adultas mayores y menores de edad. También exhortan a no ingresar bebidas alcohólicas ni sentarse sobre las tumbas.

Los cementerios estarán abiertos el 31 de octubre de nueve de la mañana a seis de la tarde, y el 1 y 2 de noviembre de nueve de la mañana a ocho de la noche.