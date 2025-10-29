Tlajomulco celebrará el noveno Festival Mictlán con actividades culturales y leyendas locales

Tlajomulco celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre la novena edición del Festival Mictlán, una de las actividades más representativas del municipio durante el Día de Muertos. El evento incluirá presentaciones artísticas, concursos, desfiles de catrinas y una muestra gastronómica con entrada gratuita para todo público.

El festival es organizado por la Dirección de Turismo en colaboración con la Dirección de Cultura, el Instituto de Alternativas para los Jóvenes (Indajo) y la Dirección de Cementerios Municipales, entre otras dependencias. De acuerdo con el gobierno municipal, el objetivo es ofrecer un espacio que combine tradición, arte y participación comunitaria.

Como parte del programa, el Indajo llevará a cabo la segunda edición de “Lo que Tlajo Cuenta”, son recorridos gratuitos por el Panteón Municipal donde se narrarán leyendas e historias vinculadas con la memoria y los personajes históricos de Tlajomulco.

“Estamos muy emocionados porque esta es nuestra segunda edición de Lo que Tlajo Cuenta. Queremos que las y los jóvenes conozcan las leyendas locales, aprendan de los personajes históricos del municipio y reflexionen sobre la importancia de la memoria y nuestras tradiciones”, señaló Adrián Ruíz, director del Indajo.

Los recorridos se realizarán los días 27, 28 y 29 de octubre, de 20:00 a 22:00 horas, con cupo limitado a 100 personas por función y acceso para mayores de 15 años.

Programa con algunas actividades del Festival Mictlán 2025:

Viernes 31 de octubre

18:00 h – Concurso de tumbas

19:00 h – Puesta en escena “Vaciar la noche”

21:00 h – Sonora Kaliente

Sábado 1 de noviembre

18:00 h – Grupo musical Mi Tierra

22:00 h – Rostros Ocultos

Domingo 2 de noviembre

18:00 h – Desfile de catrinas y catrines

19:00 h – Concurso y premiación de catrinas y catrines

19:30 h – Acto protocolario