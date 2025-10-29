Tlaquepaque refuerza vigilancia por Halloween con operativo especial

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque anunció un operativo especial de vigilancia con motivo de las celebraciones de Halloween, con el propósito de prevenir actos de vandalismo y garantizar la seguridad de las familias que participen en las actividades nocturnas.

El dispositivo contempla un estado de fuerza superior a 50 elementos, entre ellos integrantes de la Policía Turística, el Grupo Motorizado Jaguar, el Grupo de Reacción Cobra y el Agrupamiento Proxpol, además de oficiales de los distintos sectores del municipio.

Como parte del operativo, se dispondrá de ocho unidades de apoyo que brindarán traslados intermitentes en vías rápidas a personas afectadas por la suspensión del transporte público. Las principales zonas de cobertura serán la avenida Lázaro Cárdenas —de Patria a Fuelle y viceversa—, la carretera a Chapala —del Álamo Industrial a Periférico Sur— y el Periférico Sur —de San Martín a López Mateos y en sentido contrario—.

La corporación advirtió que cualquier persona que incurra en conductas imprudentes o cause daños a terceros será remitida a la autoridad competente. En caso de tratarse de menores de edad, estos serán entregados a sus padres o tutores, previa notificación al Ministerio Público.

La dependencia informó que permanecerá en alerta en todas las colonias del municipio para prevenir incidentes y mantener la tranquilidad durante el festejo. Además, exhortó a la ciudadanía a no caer en provocaciones y reportar cualquier situación de riesgo al número 33 30 50 30 50.