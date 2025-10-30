Aprueban en Tlaquepaque distribuir paquetes escolares remanentes a familias vulnerables

Con el objetivo de distribuir los paquetes escolares remanentes a familias en situación de vulnerabilidad se aprobó adicionar las reglas de operación del programa social Aprendiendo con Bienestar

El cabildo de Tlaquepaque aprobó por unanimidad la propuesta de la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, para adicionar las reglas de operación del programa social Aprendiendo con Bienestar del ejercicio 2025, con el objetivo de distribuir los paquetes escolares remanentes a familias en situación de vulnerabilidad.

La alcaldesa destacó durante sesión ordinaria del Ayuntamiento que esta medida representa un acto de responsabilidad social que reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad de la Esperanza con la equidad, la justicia y el bienestar de niñas, niños y adolescentes beneficiarios.

En la misma sesión, se tomó protesta a Juan Javier Orozco Flores como nuevo director del Consejo Municipal contra las Adicciones en Tlaquepaque (COMUCAT), quien encabezará estrategias de prevención y atención a las adicciones en el municipio.

Además, el cabildo aprobó la firma de un convenio de colaboración con el INFONAVIT y otro con la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, para fortalecer los servicios en materia de vivienda y bienestar social.

Finalmente, se avaló nombrar José Zepeda Sánchez “José Chico” a la Casa de la Cultura de la Delegación Santa Anita, como homenaje a su legado artístico y cultural.