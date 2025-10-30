Avanza rehabilitación integral de la avenida Adolf B. Horn en Tlajomulco

La rehabilitación integral de la avenida Adolf B. Horn registra avances importantes con la conclusión total de la línea pluvial, considerada una de las etapas más complejas del proyecto que el Gobierno de Tlajomulco realiza en coordinación con el Gobierno de Jalisco.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, supervisó los trabajos y reconoció la colaboración de vecinos y automovilistas que transitan por la zona. “Hicimos un compromiso de entrarle de manera integral y de fondo a esta obra; comenzamos incluso cuando todavía no terminaban las lluvias y enfrentamos muchas complicaciones. Hoy venimos a supervisar el avance y me da gusto ver los resultados”, señaló.

El alcalde subrayó que esta intervención busca resolver los problemas de encharcamientos y escurrimientos que por años afectaron a miles de personas en el sur del municipio.

El director general de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Hernández, detalló que los trabajos abarcan un tramo de 1.7 kilómetros —desde las vías del tren hasta el límite con Tlaquepaque— y que ya se han colado cerca de 700 metros con concreto hidráulico.

“El tramo es de 1,700 metros, desde las vías hasta la calle Pípila. Ya tenemos concluida la línea pluvial, que era uno de los componentes más importantes para controlar los escurrimientos y evitar inundaciones en las partes bajas. Además, llevamos casi 700 metros colados en concreto hidráulico”, explicó.

Avanza renovación avenida Adolf Horn (Cortesía)

La obra también contempla la construcción de una ciclovía, la modernización del alumbrado público y el mejoramiento del entorno urbano. Se prevé que los primeros carriles de circulación sean habilitados durante la segunda semana de noviembre.

El Gobierno del Estado participará en la siguiente fase con la sustitución del colector sanitario del Arroyo Seco, lo que permitirá una solución integral a los problemas de descargas y aguas negras en la zona.

Velázquez Chávez agradeció la paciencia de la ciudadanía y afirmó que su administración trabaja para entregar una avenida moderna y funcional que contribuya a mejorar la movilidad y competitividad del municipio.