Rescatan en Tlajomulco a aguililla cola roja lesionada

Elementos de la Unidad Municipal de Investigación “Oriones” de la Policía de Tlajomulco aseguraron un ejemplar juvenil de aguililla cola roja (Buteo jamaicensis) en las instalaciones del cuartel ubicado en el fraccionamiento Geovillas La Arbolada.

Tras el hallazgo, se solicitó la intervención de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre, cuyos especialistas realizaron la valoración médica del ave. Durante la revisión detectaron dos heridas, una en el ala y otra en una extremidad inferior. Aunque los estudios radiográficos descartaron fracturas, se identificaron hematomas y una lesión expuesta.

Luis Alberto Cayo Cervantes, director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal, informó que el ejemplar fue sometido a un tratamiento con analgésicos, desinflamatorios y antibióticos, y permanecerá en observación durante algunas semanas.

Aguililla Roja rescatada en Tlajomulco (Cortesía)

“Esperamos que dentro de un mes el ejemplar ya haya sanado completamente la herida del ala, que es la de mayor interés médico”, explicó el funcionario.

Durante la valoración se observó que el ave tenía lazos amarrados en las patas, lo que sugiere que fue capturada de manera indebida antes de su aseguramiento. “Afortunadamente fue contenida por los oficiales y pudimos hacer un manejo adecuado para su cuidado”, añadió Cayo Cervantes.

La aguililla cola roja es una especie migratoria común en esta temporada. Algunas aves pueden sufrir agotamiento o accidentes durante su trayecto hacia el sur del continente. Por ello, la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal de Tlajomulco exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier ejemplar lesionado o debilitado al teléfono 33 31 38 30 98, para brindar atención especializada y asegurar su recuperación antes de ser devueltos a su hábitat natural.