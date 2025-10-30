Tlajomulco organiza Feria Nacional del Empleo para Grupos Vulnerables

Con el compromiso de construir un municipio más equitativo y solidario, el Gobierno de Tlajomulco, encabezado por Gerardo Quirino Velázquez Chávez, llevó a cabo la Feria Nacional del Empleo para Grupos Vulnerables Tlajomulco 2025, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo (SNE) y diversas dependencias municipales.

El alcalde destacó que la iniciativa representa una oportunidad real para transformar vidas, al abrir las puertas del empleo formal a personas en situación de vulnerabilidad. “La mayoría de las empresas que hoy participan están asentadas en Tlajomulco y ofrecen empleos de calidad, mejor pagados y cercanos a los domicilios de la gente. Eso es lo que queremos: desarrollo con sentido humano”, afirmó.

La feria estuvo dirigida a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, jóvenes, migrantes y población en proceso de reinserción social, con el propósito de fomentar la equidad y reconstruir el tejido social a través del trabajo digno.

Quirino Velázquez subrayó que uno de los programas más importantes de su administración ha sido el apoyo a personas preliberadas y liberadas, que les brinda una segunda oportunidad mediante la vinculación laboral y el acompañamiento psicosocial.

Gerardo Quirino, alcalde de Tlajomulco (Cortesía)

El director operativo del SNE Jalisco, Sergio Antonio Anaya Martínez, destacó que la colaboración entre gobierno, empresas y sociedad civil es esencial para lograr una comunidad inclusiva. “Tenemos 23 empresas participando en esta feria dirigida a grupos que enfrentan barreras para acceder a un empleo. No olvidemos que el trabajo es un derecho”, señaló.

Por su parte, la presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman Arriero, resaltó que la institución continúa generando convenios con el sector privado para ampliar las oportunidades laborales de personas en situación de vulnerabilidad o con discapacidad.

La coordinadora general de Potencia Económica, Lizbeth Santillán Regalado, añadió que esta feria responde a la instrucción del presidente municipal de fortalecer el empleo local con sentido social.

El evento contó con la participación del DIF Tlajomulco, el Instituto de la Mujer, el CENDI Municipal, la Dirección de Diversidad Sexual y el SNE, que ofrecieron vacantes, asesorías y acompañamiento a los asistentes.

El Dato