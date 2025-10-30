Vinculan a proceso a ex cajero de Tesorería de Guadalajara por presunto peculado

El ex cajero de la Tesorería Municipal de Guadalajara, Joel Alejandro “N”, fue vinculado a proceso por el delito de peculado, tras ser señalado de no ingresar a las finanzas del municipio un pago efectuado por un contribuyente.

La determinación fue tomada la noche del 28 de octubre por el Juez Noveno de Control y Oralidad, Jorge Antonio Nava Pérez, en audiencia celebrada en los juzgados de Puente Grande, donde se estableció que el imputado incurrió en una conducta prevista en el Código Penal de Jalisco para quienes, siendo servidores públicos, desvían recursos que les fueron confiados por razón de su cargo.

Como medidas cautelares, el juez ordenó al ex funcionario no salir del estado, no acercarse a testigos y firmar cada 15 días ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares durante los próximos seis meses.

De acuerdo con la investigación, en febrero de 2022, el ahora vinculado recibió 4 mil 502 pesos por concepto de mantenimiento de cementerio y entregó un recibo oficial con sello de pago. Sin embargo, en junio de 2023, el mismo contribuyente fue informado de que aún mantenía adeudos correspondientes al año anterior.

La Tesorería Municipal detectó que el ex cajero habría impreso dos recibos de pago con folios distintos por la misma operación, cantidad y concepto, cancelando uno de ellos y entregando el segundo al ciudadano, sin que el dinero ingresara a las cuentas municipales.

Ante la irregularidad, representantes de la dependencia presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco en agosto de 2024. Tras la investigación, el Ministerio Público judicializó el caso, que derivó en la vinculación a proceso este martes.