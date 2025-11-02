Destaca Quirino labor del CENDI en favor de la inclusión

Hubo 43 mil atenciones integrales a personas con discapacidad intelectual y autismo durante el último año

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, participó en la cuarta sesión de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI), donde se presentó el primer informe de actividades de esta institución dedicada a la atención integral de personas con discapacidad intelectual y autismo.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que el CENDI es una de las instituciones más nobles y emblemáticas del municipio, por su labor diaria en favor del bienestar, la inclusión y el desarrollo de cientos de familias tlajomulquenses.

“De verdad, si hay algo que nos enorgullece en el gobierno es el CENDI. La labor que se hace desde ahí es extraordinaria. Tenemos un gran compromiso con todas nuestras niñas, niños, mujeres y hombres que son atendidos para buscar mejores condiciones. Un ejemplo de avance importante es que este año ya pudimos incorporar a las familias en el programa de cuidados para que puedan acceder también a esta posibilidad. Vamos a seguir trabajando en equipo; hay un compromiso de poder tener una nueva sede del CENDI, y vamos a darle con todo para pronto lograrlo y buscar mejores condiciones presupuestales”, subrayó el alcalde.

Asimismo, Gerardo Quirino reconoció el esfuerzo y compromiso de Mayra Beatriz Esparza Andrade, directora y secretaria técnica de la Junta de Gobierno del CENDI, así como del equipo multidisciplinario que conforma el centro, por su dedicación en cada taller, terapia y actividad que mejora la calidad de vida de niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

Por su parte, Esparza Andrade señaló que este primer informe refleja historias de amor, esfuerzo y esperanza, además de resultados concretos en materia de inclusión y desarrollo humano.

“Gracias, de verdad, presidente, por la confianza que depositas en tu servidora y en todo el equipo, por tu compromiso permanente con el CENDI Tlajomulco y por estar siempre cercano a las necesidades de la población. Este año no solo cerramos con metas cumplidas, sino con la certeza de que juntos seguiremos construyendo un CENDI cada vez más fuerte, inclusivo y cercano a la población”, destacó.

La funcionaria informó que, durante el último año, el centro brindó más de 43 mil atenciones integrales, enfocadas en promover la inclusión, el desarrollo cognitivo y la autonomía de personas con discapacidad intelectual y autismo

Estos resultados, añadió, son fruto del trabajo interdisciplinario y de la colaboración con universidades, asociaciones civiles y dependencias estatales, lo que ha permitido ampliar la cobertura de atención y fortalecer la integración social y laboral de los beneficiarios.

En el evento estuvieron presentes la presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman Arriero; el tesorero municipal, Christian Castor Castro; y la coordinadora general de Cercanía y Corresponsabilidad Social, Patricia Sandoval Martínez, entre otros funcionarios municipales.

El Dato:

• Más de 43 mil atenciones integrales brindadas a personas con discapacidad intelectual y autismo.

• 1,800 terapias físicas, de lenguaje y ocupacionales enfocadas en el desarrollo cognitivo y la autonomía personal.

• Más de 600 familias recibieron acompañamiento psicológico y orientación en inclusión y cuidado especializado.

• 120 evaluaciones diagnósticas para detección temprana de discapacidad intelectual.

• 10 alianzas institucionales con universidades, asociaciones civiles y dependencias estatales.