Destruye Tlajomulco 178 maquinitas tragamonedas ilegales y destina recursos al DIF municipal

El gobierno de Tlajomulco retiró de funcionamiento 178 maquinitas tragamonedas que operaban de manera irregular en distintos comercios del municipio, trabajo realizado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Metropolitana y la Comisaría municipal.

Durante la intervención, personal de la Tesorería Municipal recuperó 49 mil 936 pesos contenidos en los aparatos, recursos que serán destinados a los programas sociales del Sistema DIF Tlajomulco.

La presidenta del organismo, Bianca Sunderman Arriero, agradeció “el trabajo de todas las personas que hicieron la recolecta de estas máquinas y por pensar en DIF, que siempre haya bien recibido todo lo que ingresa”. Agregó que los recursos obtenidos “van a ser siempre bien utilizados, pues se entregarán a quienes más lo necesitan, siempre cerquita y con mucho amor”.

La instalación y operación de este tipo de dispositivos se encuentra prohibida en el Reglamento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios del Municipio de Tlajomulco, en concordancia con la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El director de Inspección y Vigilancia, Óscar Ernesto Castañeda Rivas, explicó que “hoy vamos a hacer la destrucción de las máquinas, las vamos a abrir, vamos a recolectar el dinero y la Tesorería nos va a apoyar a hacer el conteo para posteriormente entregarlo al DIF”. Añadió que “las tarjetas madre se les dará destino a través de la Dirección de Ecología y las demás partes serán depositadas en nuestros camiones de basura para poder hacer la destrucción prensándola”.

Señala el gobierno municipal que la destrucción de los aparatos se realizó con apego a las disposiciones legales, se garantizó un proceso seguro y ambientalmente responsable. La Dirección de Ecología será la encargada de trasladar los residuos electrónicos a centros de disposición especializados, evitando afectaciones al medio ambiente.

Este operativo tiene como objetivo la protección de la economía familiar y la prevención de adicciones, evitando que niñas, niños y jóvenes se expongan a prácticas que fomenten la ludopatía.