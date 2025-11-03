Renueva MC liderazgos municipales en Encarnación de Díaz y Villa Hidalgo

Movimiento Ciudadano Jalisco continúa con su proceso de renovación interna con la instalación de comisiones operativas municipales en distintas regiones del Estado. La coordinadora estatal del partido, Mirza Flores, encabezó la toma de protesta de Aldo González y Brenda Montañez como titulares de las comisiones de Encarnación de Díaz y Villa Hidalgo.

Durante el acto, Mirza Flores estuvo acompañada del secretario de Actas y Acuerdos, César Padilla, destaca que este proceso forma parte del fortalecimiento territorial del partido y la preparación de cara al proceso electoral de 2027.

“El compromiso que hacemos sí es con Movimiento Ciudadano, pero también con la ciudadanía, quienes con su confianza han hecho de este proyecto la fuerza política más importante del Estado de Jalisco. Es con la gente con la que nos vamos a comprometer para hacer que este Movimiento siga dando buenos gobiernos en todo Jalisco”, afirma.

Renueva MC liderazgos municipales en Jalisco (Cortesía)

Movimiento Ciudadano Jalisco informa que todo el mes de noviembre estarán marcados por una intensa gira de trabajo, en la que se tomarán protesta a las y los comisionados de más de 30 municipios.

La dirigencia estatal subrayó que estas acciones buscan consolidar la estructura del partido y mantener su posición como la principal fuerza política del estado.

Además de Encarnación de Díaz y Villa Hidalgo, ya se han instalado comisiones en Acatic y Acatlán de Juárez. En los próximos días se tomarán protestas en Atotonilco El Alto, Zapotlán del Rey, La Barca, Tepatitlán de Morelos, Zapotlanejo, Poncitlán, Ocotlán, Mexticacán y Cañadas de Obregón.