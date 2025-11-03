Tlaquepaque reúne a 450 mil personas en el Festival de Muertos “Tradición Viva 2025”

Con una asistencia de 450 mil personas cerro el Festival de Muertos “Tradición Viva 2025” en San Pedro Tlaquepaque. Durante once días, las calles, plazas y galerías del municipio se llenaron de música, arte y gastronomía para rendir homenaje a los fieles difuntos.

“Durante el Festival de Muertos tuvimos una cifra récord con el altar más grande del mundo, de más de 3 mil metros cuadrados, validado por notario público y acompañado por miles de visitantes”, informa la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura, al destacar el éxito de la edición 2025.

La alcaldesa subraya que el evento cumplió su objetivo de preservar las raíces y fortalecer las tradiciones que distinguen a Tlaquepaque en el ámbito nacional e internacional.

“Esta edición reafirma la riqueza artística y tradicional de nuestro pueblo, que año con año abre sus espacios para celebrar una de las festividades más emblemáticas de México”, puntualiza Pérez Segura.

De manera paralela al festival, el operativo preventivo implementado en los nueve panteones municipales concluyó sin incidentes. Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, cerca de 50 mil personas visitaron los cementerios para honrar a sus seres queridos.

El dispositivo de seguridad contó con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Servicios Médicos Municipales, Servicios Públicos, así como de la Guardia Nacional y Protección Civil del Estado, quienes trabajaron coordinadamente para garantizar un entorno seguro y ordenado.

Los panteones de la Cabecera Municipal y Santa Anita registraron la mayor afluencia y fueron sede de actividades religiosas y musicales, en un ambiente de respeto, convivencia familiar y tradición.