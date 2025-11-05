Concluye SICT la reconstrucción del puente Zapotlanejo; ya fue reabierto

Puente Zapotlanejo

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Jalisco, informó que concluyó la reconstrucción del puente vehicular Zapotlanejo, ubicado en el kilómetro 157+800 de la carretera federal libre San Luis Potosí–Guadalajara, en la confluencia con la carretera Irapuato-Guadalajara.

“Con la conclusión de estas obras, el Centro SICT Jalisco reabrió por completo la circulación vehicular en ambas vialidades, en beneficio de las y los usuarios que transitan diariamente por este tramo y de los habitantes de la zona, quienes ahora cuentan con una infraestructura más segura y funcional”, señaló la dependencia federal.

Agregó que la reconstrucción del puente, ubicado en el municipio del mismo nombre, tuvo una duración de cinco meses.

Aparte, precisó que el tránsito promedio de la carretera federal 80 San Luis Potosí-Guadalajara, donde se ubica el puente vehicular, es de 14 mil vehículos diarios.

“El Centro SICT Jalisco hace un llamado a las y los usuarios a respetar los señalamientos y límites de velocidad establecidos, en beneficio de la seguridad de todas y todos los usuarios que circulan por esta importante vía de comunicación”.