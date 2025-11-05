En Jalisco no se prevén nuevos bloqueos de carreteras de productores maiceros

Salvador Zamora, secretario general de Gobierno. Hay confianza en el gobierno estatal que no habrá manifestaciones, como en Guanajuato.

En Jalisco no se tiene previsto que los productores de maíz hagan nuevas protestas, como ya se hizo este martes en Guanajuato.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, informó que la tarde de este miércoles se reunió el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Eduardo Ron, con los dirigentes maiceros que la semana anterior realizaron bloqueos carreteros para exigir un mejor precio para sus cosechas de maíz. Al encuentro acudirán también empresarios del sector, a quienes les piden que mejoren el precio y lo fijen ya.

La idea es dialogar de nuevo con los líderes maiceros de Jalisco para atender sus peticiones y evitar nuevas protestas en las carreteras, advirtió Salvador Zamora.

“Ayer martes hubo movilización de productores en el estado de Guanajuato, en Jalisco no se ha dado esto de momento, se mantiene el diálogo con los productores, las autoridades federales y ahora, involucrando a los industriales del maíz en estas reuniones. Esta tarde se tendrá una reunión en Palacio de Gobierno, acordando las demandas de los temas que traen los productores de maíz”, explicó.

El gobierno de Jalisco destinará una bolsa de 180 millones de pesos, para mejorar el precio por tonelada de maíz. Se calcula que se darían alrededor de 150 pesos por tonelada, por cada productor.

Los líderes agrícolas buscan garantías de que el apoyo económico les llegará en forma pronta, sin tantos trámites burocráticos, y sobre todo, que los industriales actúen en consecuencia para hacer un pago justo por el grano.

“Están pidiendo que se publiquen las bases para que pueda haber más certeza del precio final que se pactará para la cosecha para la cosecha primavera-verano 2025. Esperemos que de la reunión de hoy, salga el acuerdo”, expresó Zamora.

En Guanajuato hubo bloqueos este martes en las carreteras Salvatierra-Yuriria; Irapuato-Salamanca y en la autopista León-Aguascalientes, además de las vías férreas en Pénjamo. También hubo protestas en la carretera Irapuato-Abasolo y en la vía de Morelia-Salamanca.